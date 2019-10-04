【專家樓評】汪敦敬：跌市之際　咩樓值得買？

樓價下跌至今，開始有些板塊有吸引力，筆者以數據做標準去欣賞這些有吸引力的板塊。

第一個板塊便是400萬港元或以下的細單位，吸引力在於可以承造9成按揭。在平息年代，有9成借是可以做到借一日賺一日。因為收租回報率是高過息口的關係，如果你屬於租樓人士，即是說買樓可以當交租給自己，這樣便容易賺了。

第二個板塊是實用呎價1萬元以下的私樓，就算地價可能因為供應量改善而有所折讓，但建築成本及人工都會令到呎價距離1萬元不會太遙遠，這是一個很多人能夠承擔的風險。不要忘記，即使明天有大量土地供應增加，但並不容易增加建屋的工人。

在目前的市道，筆者要提一提以下的置業觀念。第一，任何時候投資都有風險，重點是懂得與風險相處。第二，如果買樓後樓價下跌，不用太擔心，因為與買樓後樓價上升一樣，其實中間過程的升跌是沒有意義的，升跌的意義只在於賣出的時候。

在政治爭拗的市道中，各位不應該當自己可以預測樓市趨勢。因為政治是沒有數據的，但很多時在錯過置業機會後，許多人會告訴別人自己錯過了這次機會，說的時候往往是市道好的時候，錯過了置業機會的時候，是因為當時看得太悲觀。換言之，最重要是管理好個人的情緒，在市道不好的時候，小心之餘向樂觀一面看；當人人看好的時候，悲樂一點準備樓價可能下跌。只要做好心理準備，投資就易贏難輸！

祥益地產總裁 汪敦敬

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