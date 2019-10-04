【高盛推介】百威強勢　追蹤高槓桿購證

高盛(亞洲)有限責任公司：百威亞太周四(3日)回吐，收市跌約0.3%。周五(4日)早段強勢持續，高開約0.2%，及後發力上升兼漲逾3%，高見30.55港元再創上市新高。

恒指服務公司及富時羅素表示，將百威納入旗下的指數系列內。

觀察個股認股證資金流向，可見資金追捧認購證，過去3個交易日皆錄得資金流入，合共約2,660萬元，為同期第二多資金流入的認股證相關資產，僅次騰訊認購證。

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