【專家樓評】黃詠欣：平買銀主盤　有咩要留意？

市面上的銀主盤，基本上可分兩大類：其一是銀行銀主盤，這類較為簡單，買入後做按揭大致上無阻礙；其二是財仔銀主盤，這類有部分銀行不接受其按揭申請。

不過，無論是哪一類的銀主盤，建議買入前都要注意以下事項：首先，一定要先做查冊，了解賣家是否業主，有否官司紀錄及有多少項押記，也可了解物業有否僭建、非法改動及有否未解除的物業令。

其次，銀主盤通常成交期較短，而且多數為「必買必賣」合約。再者，要注意樓契是否齊全及查問清楚單位是否屬於「凶宅」。最後，購買銀主盤很多時都是貪其售價有折讓，但若買入價較市價低20%以上，都可能影響到按揭審批。

除此之外，購入銀主盤還要留意會否有其他「手尾」跟，不少銀主盤的原業主有多於一個債項，即使單位已經易手仍有可能會有追數公司上門滋擾。另外，銀主盤可能丟空已久，水錶及電錶已被截停，要花多點時間重新申請，不少銀主盤內部的狀況非常惡劣，可能要預留一筆資金作裝修及維修。

筆者建議入手前先諮詢專業意見，以及在律師協助下將所有欠款及問題列明並計算清楚，以免招致不必要的損失。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣

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