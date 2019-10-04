【專家點評】陳樂怡　港股級級落機會較大

凱基證券亞洲研究部分析員陳樂怡：環球貿易關係再度為市場帶來動盪，美國擬啟動向75億美元歐盟商品徵收關稅，同時歐盟表明報復。另外，美國將與中方再度開展談判，雖然早前中國向美國購買大豆示好，加上美國經濟數據轉差，或有利加快達成部分協議，不過特朗普過往取態反覆，市場不能過分憧憬談判結果。

此外，世貿組織(WTO)將今年全球貿易增長預測調低至 1.2%，遠低於4月時預測的增長2.6%，而明年增長亦由早前預測的3%下調至2.7%。由於投資者再度將焦點放在貿易問題及經濟前景上，加上目前負面消息主導，料投資市場將更趨波動。

報道指美國政府正研究限制美國投資者將投資組合流向中國，包括將在美國上巿的中國公司除牌，雖然美國財政部澄清暫無意限制中概念股美國上市，不過投資者需留意貿易戰會否蔓延至金融戰。

事實上，根據市場數據，於今年2月底，在美國上市的中國企業有156間，市值合共達12,000億美元，佔美股總市值約為31.3兆美元的不足4%。數據上，中企全部退出對美股的衝擊不大，不過卻有損美國的金融市場信用，將為中美兩國的金融市場及發展均帶來負面影響。

港股方面，經濟及資金流方面均具較多不明朗因素。本港8月零售業總銷貨價值按年跌23%，為有紀錄以來最大單月跌幅，此外，證監會將收緊孖展，同時金管局公布8月港元存款流失1,110億元，市場憂慮資金或加快流出本港，均削弱大市的投資氣氛。

技術上，港股近日續於26,000點附近爭持，不過成交量仍偏弱，而且多個動力指標亦未見回升，料恒指反覆走低的機會較大，年內低位24,900點為主要支持位。

凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡

(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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