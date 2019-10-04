樓價UPDATES：二手業主議價幅度擴大

二手業主議價幅度擴大，大埔康樂園洋房劈價300萬港元沽出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●筲箕灣樂融軒高層A室，實用面積671方呎，三房間隔，望市景，獲租客以30,000元承租，實用呎租約44.7元，業主於2015年4月以942.4萬元購入，租金回報約3.8厘。

●鴨脷洲海怡半島15座高層E室，實用面積863方呎，三房一套連多用途房間隔，望全海景，叫租39,500元，最終以37,500元租出，實用呎價43.5元。

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九龍區

●長沙灣一號．西九龍1座中層A室，實用面積877方呎，套三房間隔，享街景，議價後以31,500元租出，實用呎租36元，業主早於2013年8月以1,106萬元入市，持貨6年，租出單位可享3.4厘租金回報。

●將軍澳THE PARKSIDE本月錄首宗二手成交，單位為2座中層B室，實用面積約713方呎，套三房間隔，望中央公園景觀，以1,188萬元易主，實用面積呎價約16,662元。

●將軍澳清水灣半島7座低層G室，實用面積481方呎，兩房間隔，享山景，最新以648萬元成交，實用呎價13,472元，原業主於2009年10月以236萬元購入，持貨剛剛10年，現轉手帳面獲利412萬元，單位期內升值逾1.7倍。

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新界區

●大埔康樂園24街雙號屋，實用面積1,553方呎，開價約3,200萬元，議價後減價約300萬元，以2,900萬元沽，實用呎價18,674元，原業主則於2010年以1,674萬元購入，持貨約9年，轉手帳面獲利約1226萬元，單位升值約73.2%。

●粉嶺高爾夫球會旁高爾夫．御苑7座頂層單位，實用面積約276方呎，開放式間隔，望高爾夫球場景，於日前獲租客以11,000元承租，實用呎租約40元，業主在2017年11月以482.2萬元買入，租出享租金回報率約2.7厘。

●粉嶺公屋華明邨富明樓低層15室，實用面積566方呎，以未補價第二市場價288萬元獲承接，實用呎價5,088元，新買家見單位少有放盤，即購入自住，原業主於2000年以約48萬元購入單位，持貨約19年，是次沽出單位帳面獲利約240萬元，單位升值約5倍。

●沙田溱岸8號5座中層C室，實用面積1,018方呎，套三房及儲物房間隔，議價後以1,800萬元易手，實用呎價17,682元，原業主則於2012年以1,127萬元購入，持貨7年是次沽出單位獲利673萬元，單位升值約59.7%。

●沙田第一城45座高層C室，實用面積304方呎，兩房間隔，議價後以536萬元易手，實用呎價17,632元，原業主則於2015年以417萬元購入，持貨4年，是次沽出單位獲利119萬元離場，單位升值約28.5%。

●元朗新元朗中心1座中高層G室，實用面積約466方呎，兩房間隔，叫價638萬元，最近減至619萬元沽出，實用呎價約13,283元，原業主於2005年1月以145萬元購入，是次轉售帳面獲利約474萬元，物業升值約3.3倍。

●青衣美景花園5座高層E室，實用面積360方呎，兩房間隔，以480萬元沽出，實用呎價13,333元，原業主於2013年初以約262萬元買入，現轉手帳面獲利約218萬元，升值約83%。

●東涌區租賃成交保持活躍，9月共錄約110宗租賃成交，其中映灣園11座高層H室，實用面積932方呎，套三房連儲物房間隔，獲外籍家庭以25,000元承租，實用呎租26.8元。

●東涌映灣園3座低層E室，實用面積約518方呎，兩房間隔，望永久山景，以600萬元沽出，實用呎價約11,583元，原業主約於2001年11月，以約177.1萬元購入上述物業，持貨約18年，帳面獲利約422.9萬元，物業升值約2.4倍。

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