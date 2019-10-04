【專家樓評】劉嘉輝：樓價回落帶動二手交投

最近數月樓價回落，惟回落幅度不算大。據政府差餉物業估價署最新數字，8月份單月樓價指數下跌近1.4%，屬今年內較大之單月跌幅；而美聯樓價指數亦錄得連跌數月，最新9月份亦繼續下跌，由高位回落逾4%，帶動物業交投有所回升。

觀乎8月份的二手住宅成交，錄約2,200宗水平，屬今年單月成交最低位。至於9月份則顯著回升，筆者估計最終全月有約3,300宗，將較8月份大幅上升約5成。雖然較年內曾單月錄得約4,000至5,000宗成交量相比，仍有一定差距，惟現時所見，因應樓價回落刺激用家重新入市，帶動交投量反彈，利好二手住宅成交有所回升。

至於一手方面，8月份發展商推盤步伐相對慢，一手私宅成交量約1,300宗；礙於9月中下旬較多新盤湧現，故全月成交量較8月份高，料有約1,400宗水平，一手私宅交投表現相當不俗。展望10月份，料月內即將有全新大盤登場，筆者估計二手住宅交投量可望維持3,000多宗水平。

美聯物業首席分析師 劉嘉輝

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