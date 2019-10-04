中原：耗資近千萬提升樓市數據系統

中原集團副主席施俊嶸表示，公司成功研創「中原樓市片區」，為香港樓市提供一套嶄新的地理分析框架，並與政府統計處合作，發布樓市片區的人口普查/中期人口統計結果。

公司亦借助這個地理分析框架，為市場提供24年土地註冊處登記成交實用面積資料、全港私人住宅存量分布及二手流通率分布數字等多項新數據產品，致力優化開放的數據環境。

鑑於傳統行政分區框架在不少情況下都不適用於分析樓市，中原地圖參照英國劃定Housing Market Areas的經驗，並根據公司多年來在各區地産代理營運積累的分區知識，結合香港房地產市場需求和成交所呈現的空間分布模式，將全港分為172個各具房屋市場特性的片區，為香港樓市制訂一套嶄新的地理分析框架，供市場和學術研究之用。

他指出，香港多年來不缺土地註冊處登記的成交紀錄數據，但不少舊樓、細樓、單幢樓的成交紀錄，以往均未能提供免費的實用面積資料，因此實用呎價亦欠奉，導致參考價值不高。公司致力完善全港物業實用面積不齊的缺口，不惜投放大量資源及時間，花費近1,000萬元，從差餉物業估價署物業資訊網補齊由1995年至今超過24年所錄得的約140萬宗私人住宅成交的實用面積資料，為市場提供100%實用面積全覆蓋的全港成交紀錄。

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