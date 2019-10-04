二手樓價指數六周連瀉　第三季累跌逾4%

二手樓價跌勢持續，中原城市領先指數CCL最新報182.24點，按周跌0.23%。以正式買賣合約日期計，2019年第三季CCL跌4.33%。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報183.47點，按周跌0.26%。CCL(中小型單位)報182.36點，按周跌0.26%。三大整體指數同樣齊創24周新低，兼連跌6周，分別累跌3.26%、3.63%及3.43%。CCL(大型單位)報181.63點，創22周新低，按周跌0.10%，連跌7周共2.51%。

CCL四大整體指數齊跌6周，是566周(近11年)以來首見，即2008年11月金融海嘯後再現。6周計，CCL累跌3.26%，CCL_Mass跌3.63%，CCL(中小型單位)跌3.43%，CCL(大型單位)跌2.41%。

本周四區指數二升二跌。九龍CCL_Mass報179.74點，創25周新低，按周跌0.54%。九龍樓價連跌3周共1.51%，跌勢有加快迹象。新界東CCL_Mass報191.37點，創24周新低，按周跌1.53%，連跌2周共1.89%。新界西CCL_Mass報167.05點，按周升0.47%，連升2周共0.54%。近2周新界西樓價回穩。港島CCL_Mass報188.16點，按周升0.25%，連跌2周後輕微回升。

以正式買賣合約日期計，2019年第三季八大指數均下跌。CCL跌4.33%，CCL Mass跌4.23%，CCL(中小型單位)跌4.12%，CCL(大型單位)跌5.37%，港島跌5.56%，九龍跌3.22%，新界東跌4.01%，新界西跌4.32%。

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。