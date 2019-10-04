【市後重點睇】港匯弱見7.8444　道期偏軟

美匯指數回軟，最新報98.88，離岸人民幣(CNH)現處7.12水平，港匯弱見7.8444，現處7.8431，圓匯於106.7附近上落，歐元企1.09，英鎊仍處1.23水平。金價徘徊1,509美元。布油、紐油分別企58.03美元及52.7美元。道指期貨跌32點。

●市後關注點

-20:30 美國9月非農業職位增長、失業率及8月貿易赤字

-新股專輯：泰格醫藥考慮最快明年在港上市。

-壹傳媒股價急瀉15%，兩日大挫近18%。

●歐洲股市早段向好，英國富時100指數升0.29%，報7,097點；德國DAX指數升0.43%，報11,976點；法國CAC指數升0.49%，報5,465點。

●【即市分析】

【大行報告】

-麥格理指內房行業復甦，首選龍湖、世房及金茂。

-瑞信降油價預測，削油股目標價。

●新地南生圍項目申建1955伙住宅，引入跨代共居概念。

●恆大．珺瓏灣上樓書，最細面積201方呎。

●尖沙咀名鑄複式戶逾9193萬元售出。

●【專家樓評】

-汪敦敬：跌市之際，咩樓值得買？

-李志成：二手業主肯減，交投可望回升。

●全球貨幣戰：印度再減息0.25厘，年內第5次。

●平貨搶手！iPhone 11傳增產，明年料有低價新機登場。

●Costco攻華第二步，擬2021年上海再開分店。

●或開大水喉！聯儲副主席：10月檢討資產負債表規模。

●二手樓價指數六周連瀉，第三季累跌逾4%。

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