保險業界拆解「禁蒙面法」　意外受傷有機會無得賠？

政府正式引用《緊急法》為禁蒙面立法，網上保險產品比較平台10Life創辦人倫沛然表示，一般意外或醫療保險條款指明，如受保人於進行違法行為時受傷，保險公司有權不作出賠償，意味立法後有市民蒙面受傷，即使有購買保險未必可獲得賠償，惟獨人壽保險的「身故」賠償不受影響。

他解釋，禁止蒙面規例非經立法會會議審理立法，但條文亦是屬於本港法例之一，而保險公司的意外或醫療保險條款一般亦只指明，如有投保人「因進行違法行為而受傷」便有機會不獲得賠償，故違反禁止蒙面規例即屬違法行為，保險公司有機會不作出賠償。

若以今年首季推出的自願醫保產品為例，不保事項條款中，雖然沒有提及過遊行、示威、暴動、恐怖襲擊等情況，但不會賠償因「參與非法活動」而產生的醫療費用，即受保人繼續有違法行為，包括於集會期間蒙面，保險公司就有機會拒絕賠償衍生醫療開支。

假如受保人只是經過活動現場而受傷，市民只要能解釋自己並沒有「參與」任何非法活動，保險公司應賠償有關的住院醫療開支。惟當情況演變成「政變」或「戰爭」，保險公司就有權拒賠。

另外，意外保險的受傷原因必須為「意料之外」的事，如受保人在明知有危險的情況下仍前往示威現場，不論是否路過或參與活動而導致受傷或殘疾，有些保險公司可能視情況為「意料之內」而拒賠。

不過，人壽保險則沒有太多爭議空間，不論受保人是否違法，一旦乎合「身故」條件，其保單受益人亦可獲賠償，除非受保人於投保後一年內自殺，保險公司只會退還已繳保費。

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