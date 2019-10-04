【專家樓評】張翹楚：港樓市恐被「陰乾」

今年樓市雖然受內外負面因素夾擊，但一手銷售量依然強勁，除了二月份曾跌穿1,000伙外，所有月份都能維持1,300伙以上，三月份高峰期更貼近3,000伙的交投量，成交量已與去年全年的15,656伙不遑多讓。

根據差估署數字，從年頭截至最新公布的8月份樓價指數，今年私樓售價升幅約為8% ，其實指數自6月份已持續下跌，跌幅到8月份更有擴大迹象，雖然有待入市的投資者及用家依然關心年底前的跌幅，但近月，發現待入市者的悲觀情緒開始沉澱，很多二手住宅減價盤都已給市場消化，一、二手的交投量明顯放緩，反映出現購買力，主要是先前一直未找到入市機會的「餘溫」。

因反修例引發的衝突至今已持續近半年，若從過往歷史來看，單是政治事件難以令樓價大跌，例如發生在2014年的佔中事件。雖然樓價在2015年出現調整，但與社會事件無關，下跌原因是美國啟動縮表及加息。今次樓市未見有即時斷崖式大跌的危機，但有機會呈現較長時間「陰乾」，初步估計起碼陰乾20至24個月，但因現在事件還未平息，很難說準實際時間表。

是次社會衝突與之前的最大分別，在於暴力一直升級，部分酒店入住率跌至不足三成，在10月1日當天，更有約30個商場需要關閉，在香港是前所未有的。這一切都在侵蝕各經濟面，由旅遊、酒店、零售、餐飲一直延伸至各個層面。

猶幸現時住宅租金仍錄得升幅，8月份差估署的租金指數按月升約1.6%，若然租金倒下，那將成為最後一條稻草，把樓價直接壓下去。租金的走向變成樓市的最後防綫，現時租金的升幅可反映改買為租的用戶提升，也反映出準投資者的避險情緒增加。

若未來經濟持續轉差，失業率上升，現時有租樓的單身人士，都可能搬回與家人共住，或業主寧願減租選擇較穩健的租客，不排除部分業主為免租客斷租，而主動減租，種種因素都隨時可以讓租金走勢逆轉。當租金回報率下跌，物業的投資價值也會減弱、導致樓市步入「陰乾」式下跌周期。

泓亮諮詢及評估董事總經理 張翹楚

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