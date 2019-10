【深度解構】諾獎得主警告︰衰退殺到　特朗普會這樣詭辯...

美國經濟數據表現參差,作為經濟前瞻重要指標之一的9月ISM製造業採購經理指數(PMI),以及俗稱「小非農」的ADP私人職位增長均欠佳。市場原預期周四(3日)公布、以服務業為主的ISM非製造業PMI指數只要勝預期,就可以將製造業衰退置之不理,可惜再一次遠遜預期,更能反映出美國經濟增長明顯放緩,甚至有衰退之虞。

就此,一直狠批美國總統特朗普施政的諾貝爾經濟學獎得主克魯格曼(Paul Krugman)最新發表文章稱,儘管特朗普經常吹噓經濟很好,並稱自己實現了史無前例的成就。惟現實是,他似乎會「史無前例地」成為近代首位「親自自編、自導、自演」經濟衰退的總統,即並非碰巧遇上經濟危機,而是其政策直接導致了衰退!他更警告,特朗普勢必將衰退推卸為「假新聞」。

【經濟差一定賴總統】

克魯格曼表示,政治與經濟之間一直存在「不公平的關係」,總統所受的褒貶,通常與他的行為沒有太大關係。他舉例解釋,美國前總統卡特的時期,因經濟陷入「滯脹」(即經濟增長低過通脹),最終他在競選連任時輸給前總統列根,但卡特本人其實並非導致滯脹的罪魁禍首。

此外,前總統老布殊也不是經濟疲弱的元兇,但因時不我與,輸了給前總統克林頓。換言之,總統經常要為經濟不景氣「孭鑊」,儘管元兇不是他們。事實上,在2015至2016年因能源價格暴跌而引發的「小規模衰退」,也令前總統奧巴馬無故受到指摘。

【特朗普「自創」衰退】

目前美國經濟正經歷另一場「局部蕭條」,製造業再次萎縮,農業和航運業也遭受重創。然而,與過往無辜「食死貓」的總統不同,克魯格曼認為,今次是「特朗普自己攞嚟(Trump has done this to himself)」,主要是發動他堅稱「很容易贏」的貿易戰。

他表示,貿易戰與農業困境之間的聯繫是顯而易見的,美國農民高度依賴出口,尤其是中國。因此,雖然特朗普政府為農民供了巨額補貼,但傷害是無可避免。另方面,當關稅令國際貿易活動減少時,航運業也是明顯受害,更甚的是,這不僅僅是全球問題,連美國國內貨車運輸業也處於衰退中。

製造業低迷則「更加令人震驚」!他指出,美國在貨物貿易方面存在巨大的貿易逆差,因此有人以為,關稅可以令美國商家改向美國國內供應商採購,有利於製造業。這肯定是特朗普及其顧問認為會發生的事情,但數據卻顯示,沒有!製造業正在衰退。

克魯格曼認為,貿易戰顯然損害了美國的製造業。他指出,「特朗普主義者」忽略了兩個關鍵點。首先,許多美國製造商嚴重依賴進口零件,貿易戰正在擾亂他們的供應鏈;其次,特朗普的貿易政策不只是貿易保護主義,而是變幻莫測(erratic)。這種情況給國內外企業帶來了巨大的不確定性,企業正在通過擱置投資和創造就業計劃來應對。

【特朗普會詭辯「假新聞」】

他又諷刺特朗普下一步或會斥責那些由機構公布的經濟數據為「假新聞」,施加政治壓力迫使統計機構報告更好的數字。他續說︰「嘿!如果國家氣象局都會發生這種情況,為甚麼不能在美國經濟分析局發生?」(見附註)

註︰特朗普曾公開誤稱颶風多利安將會影響亞拉巴馬州,其後國家氣象局的上級機構、國家海洋及大氣總署(NOAA)為他辯護,惹起外界嘩然。有外媒引述消息稱,NOAA是受到政治壓力影響。

另外,特朗普亦經常斥責不利他的媒體報道為「假新聞」。

【3大原因難贏貿戰】

事實上,克魯格曼早於今年7月已警告,特朗普有3大原因難以贏出中美貿易戰!

首先,特朗普聲稱貿易戰很容易贏,只是自大心理作祟。美國不是唯一一個具有獨特文化、歷史,以及身份的國家,很多國家寧願花重金防衞,也不會花一毫子討好美國,中國根本不會同意美國這種「屈辱投降」的協議。

第二,特朗普自詡為「關稅人」,大談美國第25任總統麥金利(William McKinley)時期(1890年)下的關稅政策,根本就是活在過去,與現實脫節。現時是全球化,製造產業鏈跨越全球,而且一環扣一環。對中國加徵關稅,只會迫使企業將產能搬至越南或其他亞洲國家,而不是美國。

最後,民調也顯示特朗普打貿易戰不受歡迎。中國受關稅威脅,可能會減少向美國買貨,繼而影響美國農民,而農民是特朗普競選連任的重要票倉,將成為他進一步發動貿易戰的顧忌。

克魯格曼警告,特朗普的貿易戰恐變成「政治消耗戰」,比中國領導人更難維持。

------

Click下面粒掣,儲on.cc coins!機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。