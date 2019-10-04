樓價UPDATES：觀塘居屋減90萬　東涌屋苑零議價

入市意欲減慢，細價二手居屋單位亦要減價才獲承接，觀塘祥和苑有兩房戶累減90萬元後售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●筲箕灣御景軒中層C室兩房戶，實用面積368方呎，附有露台，原叫租1.73萬元，以1.68萬元租出，實用呎租45.7元。若以業主2007年購入價273萬元計，租金回報率約7.4厘。

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九龍區

●祥和苑E座中層11室，實用面積449方呎，以兩房設計。單位原叫價590萬元放售，經多番還價，終以500萬元成交，實用呎價約11,136元。

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新界區

●東涌藍天海岸錄本月首宗買賣，屋苑1期2座低層G室，實用面積485方呎，為兩房兩廳間隔，望市景，以618萬元易手，呎價12,742元。現時屋苑約有191個放盤，叫價由620萬元起。

●屯門居屋兆麟苑J座高層8室兩房戶，實用面積401方呎，有區內人士鍾情該屋苑鄰近家人，方便照應，加上見業主已減價18萬元，便決定於已補價自由市場以442萬元購入，實用呎價11,022元。原業主2004年以65萬元入市，單位期內升值近6倍。

●馬鞍山新港城G座低層01室，實用面積618方呎，以三房包括套房間隔，座向西北，成交價800萬元，實用呎價12,945元。上址為原業主早於1996年11月購入，當時作價393萬元，持貨至今帳面獲利407萬元。

●東涌環海．東岸1C座中低層A室，實用面積約310方呎，一房間隔，外望園景，在零議價下以600萬元沽出，實用呎價約19,355元。該屋苑9月共錄得3宗二手成交，目前約有170個放盤，叫價由418萬元起。

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