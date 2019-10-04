外媒警告：全球攬炒5大藥引　香港榜上有名

自2008年環球遭到百年一遇的金融海嘯突襲，而令到經濟極速陷入衰退後，10年有多的今天，全球又似回到衰退「引爆點」。美國消費者新聞與商業頻道(CNBC)歸納了目前的5大「藥引」，當中不少得香港！

【1、美國經濟放緩】

俗語有云：「美國打噴嚏，全球就感冒。」意思是美國不濟，全球更慘，目前似是了！報道分析，美國總統特朗普在2017年推出、總值1.5萬億美元的減稅方案效力已過，經濟確實已放緩。

今年4至6月，美國營商投資按年跌1%，意味着招聘目標一定受累；9月消費者信心亦創下9個月以來最大跌幅，意味着短期消費額或下跌。更甚的是，美國製造業創下128個月以來最差。

目前聯儲局僅預計今年經濟增長僅2.2%左右，不及特朗普訂下的3%目標。

【2、中國債務急飆】

中國為了救市，大幅增加債務。根據國際金融協會(IIF)數據顯示，今年首季中國總債務佔國內生產總值(GDP)比例達303%。總債務包括所有企業、家庭，以及政府負債。報告估計，總負債額度超過40萬億美元，是不能持續的。

過去10年，中國經濟增長每年佔據全球約1/3，一旦經濟「硬着陸」，全球都會受累。

【3、香港示威不斷】

香港社會動盪已持續逾4個月，而且暴力升級。香港是全球金融活動及貿易的「重要中心」，根據俗稱「央行之母」的國際清算銀行(BIS)估計，單是2016年，香港監管着全的外匯交易達4,370億美元，同時亦是巨大的出口來源，從香港港口向世界各地運送商品。再者，香港是中國內地的重要金融中心，為國際資金進入內地的渠道。

因此，香港動盪是會擾亂全球貿易及投資秩序。

【4、阿根廷危機】

目前市場像是忽視了阿根廷會在10月進行總統大選。就在今年8月，偏向「民粹」的反對派候選人費爾南德斯(Alberto Fernandez)大比例贏了初選，令現任總統馬克里(Mauricio Macri)地位不穩。消息一出，阿根廷股市及債市齊遭拋售。

費爾南德斯大幅贏出初選，意味着10月27日真正大選投票時，極有可能勝出。若當選，經濟政策必然有變，足夠讓金融市場率先遭大幅拋售。

事實上，阿根廷作為拉美第3大經濟體，經濟情況相當差。由於貨幣貶值造成惡性通脹、政府實施緊縮政策，以及貧窮人口上升，令現任阿根廷總統馬克里民望插水，嚴重影響大選。

【5、埃及政治動盪】

除了阿根廷，埃及也要留意！上個月，世界各地多家媒體報道了在亞歷山大市和首都開羅等多個城市，針對埃及政府的示威遊行。抗議活動令埃及股市暴瀉11%，使2019年所有收益蒸發。高盛指出，如果埃及政治動盪持續，對埃及風險資產的負面影響可能會更加持久。

美國國務院的數據顯示，美國在埃及的直接投資為218億美元，從表面上看，兩國之間的關係最近有所改善。據報道，特朗普在8月的七國集團首腦會議上，與埃及總統見面時曾問過：「我最喜歡的獨裁者在哪裏？」埃及亦一直加強與鄰國沙特阿拉伯的聯繫。

因此，倘埃及動盪加劇，油價又會是焦點。

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