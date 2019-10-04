美就業數據對辦！道指期貨升幅擴大　市場仍料10月減息

美國勞工部公布，9月非農就業職位增長13.6萬個，與預期14.5萬個差不多；8月增幅由13萬個修訂至16.8萬個。由於數據不太差，道指期貨升幅由公布前的16點，擴至升55點。

9月失業率下降0.2個百分點至3.5%，創1969年以來新低。平均時薪按月升幅放緩至零，分別低過8月及預期的0.4%及0.2%，按年則升2.9%，低過預期增長3.2%。

分析認為，數據表明就業溫和增長，失業率降低至近50年低位的3.5%，可緩解金融市場對經濟放緩至衰退邊緣的擔憂。然而平均時薪增速保持不變，製造業就業人數為六個月來首次下降，零售業繼續裁員，貿易政策仍有不確定性，預期聯儲局年內至少再減息一次。

在數據公布前，聯邦基金利率期貨顯示，市場已預期聯儲局10月30日(香港時間10月31日凌晨2時)減息0.25厘的機會達84.2%。數據公布後，市場對減息預期變動不大。一旦落實減息，這將是自7月以來、連續3次議息後宣布減息。

現時聯邦基金利率處於1.75至2厘區間。

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