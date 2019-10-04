夜市UPDATES：中美貿談或有驚喜　道指漲逾200點

美國就業數據對辦，同時未有明顯減低市場對聯儲局10月底減息的預期，這「不溫不火」的狀態最適合股市，加上白宮經濟顧問庫德洛透露，中美貿易談判或有好的成果。美股早段上揚。道指現報26,403點，升202點或0.77%；標指2,932點，升21點或0.74%；納指報7,935點，升63點或0.80%。

港股夜期報25,796點，升9點，低水25點，惟港股下周一(7日)休市，暫時參考作用不大。

庫德洛最新表示，下星期(10月10日)在美國華盛頓舉行的中美貿易談判，或有「正面的驚喜」。

美國勞工部公布，9月非農就業職位增長13.6萬個，與預期14.5萬個差不多；8月增幅由13萬個修訂至16.8萬個。9月失業率下降0.2個百分點至3.5%，創1969年以來新低。平均時薪按月升幅放緩至零，分別低過8月及預期的0.4%及0.2%，按年則升2.9%，低過預期增長3.2%。

聯邦基金利率期貨顯示，在美國9月非農就業數據公布前，聯儲局10月減息0.25厘的機會為85%。數據公布後，減息0.25個機會略降至79.1%。

歐洲方面，有消息指，歐洲議會反對英國首相約翰遜提出的英國脫歐提案。鎊匯目前報1.2301，跌0.23%。另有法院文件披露，約翰遜承諾，在沒有按法律期限之前達成協議的情況下，將要求歐盟推遲英國脫歐限期。

目前德國DAX指數升0.57%；英國富時指數升0.95%；法國CAC指數升0.8%。

【21:34】雖然美國最新就業數據參差，但市場轉移憧憬聯儲局月底減息，美股早段靠穩，道指高開144點，報26,345美元；納指升41點，至7,913點。

星展銀行投資策略員Hou Wey Fook發表第4季資產配置報告，指在極低息環境下，股市依然吸引，因今年債券急漲後變得昂貴，建議吸納收息股及黃金。他又說，機構投資者在無選擇下轉投股票，原因是央行恢復寬鬆政策周期，令債息愈跌愈低，其他較高息的資產成為債券的代替品。

公司消息方面，倉庫式零售商Costco公布，截至9月底止第4季度純利升至近11億美元，每股賺2.47美元，遜市場預期的2.54美元。期內不計入汽油的美國同店銷售增長5.2%，亦略差過預期。Costco股價早段跌0.38%，至287.9美元。

惠普公司(HP)宣布大規模重組，將透過裁員及自願退休削減7,000至9,000個職位，相當於最多16%人手。HP又預期扣除重組及其他開支後，2020年度每股賺2.22至2.32美元，而分析員估計為2.23美元。HP股價早段報17.03美元，挫7.45%。

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