東方日報B1：亂局嚇窒 恒指年內4千點升幅化灰
2019年10月05日 00:21
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港股周五跌近三百點，更失守二萬六點關。(中新社)
港府引用《緊急情況規例條例》(簡稱《緊急法》)惹起市場恐慌，恒生指數周五曾急挫近五百點，即使收市跌幅縮窄至289點，但仍跌穿26,000點關，報25,821點。恒指全周累跌133點，連續三周下跌，累積下挫1,531點，同時，年初至今累積漲幅再度化灰，倒跌約24點。
恒指周五開市升59點，高見26,169點，但已是全日最高位。之後有消息指下午港府將召開記者會，宣布引用《緊急法》推出《禁蒙面法》，大市午後跌幅顯著擴大，曾經急瀉497點，低見25,612點。國企指數走勢相若，最多曾跌159點，收市依然跌73點，報10,147點，全周微跌1點，同樣為連跌三周，累挫540點。
港股周五總成交685億元，沽空額99.31億元，沽空比率14.52%。周五(4日)有1,110隻股份下跌，黎智英旗下壹傳媒(00282)跌勢顯著，曾經急瀉15.09%，低見0.242元，收市依然下挫8.77%，報0.26元，連續兩日下跌，累積下挫11.86%。
與此同時，地產股亦有沽壓，新鴻基地產(00016)跌2.89%，為最大跌幅藍籌股，九龍倉置業(01997)及恒基地產(00012)下跌2.31%及1.76%。另外，受示威事件影響的港鐵(00066)，周五股價亦跌1.91%。
踏入一九年之後，港股一度氣勢如虹，在四月中，恒指盤中曾高見30,280點，較一八年底收市價累漲4,435點，可惜無以為繼，在中美貿易戰及香港示威活動愈來愈激烈的雙重夾擊下，八月中曾低見24,899點。
東驥基金管理董事總經理龐寶林指，許多海外國家或地區都有立法禁止蒙面，是次港府推出《禁蒙面法》，未必對投資者信心帶來太大打擊，但效果未必顯著。他又說，最擔心是香港本土政治事件，或成為美國挑起金融戰的藉口，憂慮美國會取消香港特殊關係法地位，並以國家安全為由強逼美國企業，及美國退休基金停止投資中國。
不過，他認為中美貿易談判才是環球金融市場的焦點，儘管不排除雙方會達成局部協議，但十月下旬雙方可能會再「反枱」一次，至第四季始有望真正達成貿易協議。因此，十月港股依然波動，恒指有機會再下試今年低位。倘美國挑起金融戰，恒指可能要下試22,000至23,000點，惟屆時或是撈底機會。
中投傲揚基金經理溫鋼城相信，港府推出《禁蒙面法》只是希望止暴制亂，下周內地股市復市，盼可對港股有輕微幫助。後市要視乎恒指能否守得住港府宣布撤回修訂《逃犯條例》時的25,675點水平，若失守則可能要下試25,000點關。不過，倘中美貿易談判有進展，不排除港股會有反彈，尤其是恒指已連跌三周，但廿天線26,487點阻力仍大。
法興則發表報告指出，倘美國對中國實施資金限制，將會對在港上市的中資股構成打擊。該行列舉或受影響的十隻中資股，包括中興通訊(00763)、中國移動(00941)、中航科工(02357)、中國中車(01766)、金風科技(02208)、濰柴動力(02338)、藥明康德(02359)、中國鋁業(02600)、上海電氣(02727)及洛陽鉬業(03993)。但該行強調，此屬極端風險，料發生機會十分微。
另方面，港股美國預託證券(ADR)周五早段普遍偏軟，滙豐控股(00005)報57.85元，較港收市低0.4元；香港交易所(00388)報223.52元，低2.48元；騰訊控股(00700)報321.63元，低1.17元，按比例相當於恒指微跌2點。
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