東方日報B1：亂局嚇窒　恒指年內4千點升幅化灰

港府引用《緊急情況規例條例》(簡稱《緊急法》)惹起市場恐慌，恒生指數周五曾急挫近五百點，即使收市跌幅縮窄至289點，但仍跌穿26,000點關，報25,821點。恒指全周累跌133點，連續三周下跌，累積下挫1,531點，同時，年初至今累積漲幅再度化灰，倒跌約24點。

恒指周五開市升59點，高見26,169點，但已是全日最高位。之後有消息指下午港府將召開記者會，宣布引用《緊急法》推出《禁蒙面法》，大市午後跌幅顯著擴大，曾經急瀉497點，低見25,612點。國企指數走勢相若，最多曾跌159點，收市依然跌73點，報10,147點，全周微跌1點，同樣為連跌三周，累挫540點。

踏入一九年之後，港股一度氣勢如虹，在四月中，恒指盤中曾高見30,280點，較一八年底收市價累漲4,435點，可惜無以為繼，在中美貿易戰及香港示威活動愈來愈激烈的雙重夾擊下，八月中曾低見24,899點。

東驥基金管理董事總經理龐寶林指，許多海外國家或地區都有立法禁止蒙面，是次港府推出《禁蒙面法》，未必對投資者信心帶來太大打擊，但效果未必顯著。他又說，最擔心是香港本土政治事件，或成為美國挑起金融戰的藉口，憂慮美國會取消香港特殊關係法地位，並以國家安全為由強逼美國企業，及美國退休基金停止投資中國。

不過，他認為中美貿易談判才是環球金融市場的焦點，儘管不排除雙方會達成局部協議，但十月下旬雙方可能會再「反枱」一次，至第四季始有望真正達成貿易協議。因此，十月港股依然波動，恒指有機會再下試今年低位。倘美國挑起金融戰，恒指可能要下試22,000至23,000點，惟屆時或是撈底機會。

中投傲揚基金經理溫鋼城相信，港府推出《禁蒙面法》只是希望止暴制亂，下周內地股市復市，盼可對港股有輕微幫助。後市要視乎恒指能否守得住港府宣布撤回修訂《逃犯條例》時的25,675點水平，若失守則可能要下試25,000點關。不過，倘中美貿易談判有進展，不排除港股會有反彈，尤其是恒指已連跌三周，但廿天線26,487點阻力仍大。

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