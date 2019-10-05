美股收市：道指漲372點　Apple急升近3%

美國就業數據對辦，同時未有明顯減低市場對聯儲局10月底減息的預期，這「不溫不火」的狀態最適合股市，加上白宮經濟顧問庫德洛透露，中美貿易談判或有好的成果。美國股市周五(4日)做好，三大指數均以近全日最高位收市。

道指周五收報26,573點，升372點或1.42%；標指收報2,952點，升41點或1.42%；納指收報7,982點，升110點或1.4%。

科技股普遍上揚，據報蘋果公司(Apple Inc.)增加iPhone系列訂單，消息刺激其股價全日升2.8%。Facebook旗下虛擬貨幣Libra推出的計劃或遇阻，但股價仍升0.6%。Netflix、亞馬遜分別收漲1.73%和0.88%。

總結全星期，道指、標指、納指分別累計下跌0.92%、下跌0.33%和上升0.54%。

數據方面，美國勞工部公布，9月非農就業職位增長13.6萬個，與預期14.5萬個差不多；8月增幅由13萬個修訂至16.8萬個。9月失業率下降0.2個百分點至3.5%，創1969年以來新低。平均時薪按月升幅放緩至零，分別低過8月及預期的0.4%及0.2%，按年則升2.9%，低過預期增長3.2%。

分析認為，數據表明就業溫和增長，失業率降低至近50年低位的3.5%，可緩解金融市場對經濟放緩至衰退邊緣的擔憂。然而平均時薪增速保持不變，製造業就業人數為六個月來首次下降，零售業繼續裁員，貿易政策仍有不確定性，預期聯儲局年內至少再減息一次。

在數據公布前，聯邦基金利率期貨顯示，市場已預期聯儲局10月30日(香港時間10月31日凌晨2時)減息0.25厘的機會達84.2%。數據公布後，市場對減息預期變動不大。一旦落實減息，這將是自7月以來、連續3次議息後宣布減息。

對於後市，星展銀行投資策略員Hou Wey Fook發表第4季資產配置報告，指在極低息環境下，股市依然吸引，因今年債券急漲後變得昂貴，建議吸納收息股及黃金。

他又說，機構投資者在無選擇下轉投股票，原因是央行恢復寬鬆政策周期，令債息愈跌愈低，其他較高息的資產成為債券的代替品。

不過，投資界老手、管理54億美元的財富顧問公司Cresset Wealth Advisers首席投資官Jack Ablin則警告，如果投資者仍然「貪心」，一定會自招惡果，預期直至2020年初，脆弱的股市將要經歷巨大調整。

他說：「我相信我們已到了下跌周期，股市會大跌10至15%，8月已將30%資產轉至未上市的股份及現金。」

他指出，目前美國的經濟狀況不是投資者可以過度進取的時候，ISM製造業採購經理指數(PMI)陷入混亂，非製造業PMI雖然輕微較好，但仍是令人失望。

他又看淡中美貿易談判，認為更多的負面頭條將會出現。策略上，他認為未來數個月最好觀望，之後才重新部署入市。

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