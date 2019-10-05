1周10大驚奇：中美似上世紀美日對決　香港更關鍵？

《1周10大驚奇》去年底引述異象預言，今年金融市場或升到你唔信，升浪更由元旦後就開始，樂觀時間直至4月。雖然3月15日曾警告跌浪開始，但隨着股市破位，異象4月5日預言4月市況穩步上揚，5月美股或破頂(結果4月23日破了)。

之後縱使中美貿戰升級，港股5月6日起反覆下跌，惟異象從未驚慌，並預言直到7月中至8月都平安，直至7月27日轉軚，預計升市到7月30日為止。到了8月31日則預言處於「黎明前的黑暗」，9月7日更指最悲市況已過，股市直至年底都樂觀，本周未見動搖，並相信亂局到了最後階段。大家不妨繼續在國際視野中尋覓另類參考，印證「聽專家講不如睇埋異象」。

【1、「鱷王」警告：中美似上世紀美日決戰階段】

全球最大對沖基金橋水(Bridgewater)創辦人、因近年回報跑贏「國際大鱷」索羅斯，而被市場冠以「鱷王」之稱的達利奧(Ray Dalio)本周警告，美國總統特朗普或會參考上世紀「大蕭條」年代美國對付日本的手段！

他認為，特朗普有意遵循《國際緊急狀態經濟權力法》來對中國「開刀」。該法例賦予美國總統在國家安全受到威脅時，有權單方面規範商業活動、管制資金和外匯、凍結資產或付款、強制資產剝離等。

他指出，這法案一直在特朗普心中，例如5月時因墨西哥非法移民問題，就威脅依此法對墨徵收關稅；8月時白宮也透露，若特朗普宣布國家緊急狀態，會賦予他權力迫使中國企業離開美國。考慮到上周傳出的消息，達利奧認為，這與1930年代的經典例子有相通之處，白宮可能「邁向更大一步」。

他又警告，正在崛起的大國(中國)正挑戰目前的世界大國(美國)，這可能導致他們在許多議題上發生衝突，恐提升戰爭風險，而戰爭有貿易戰、資本戰、科技戰，以及地緣政治戰等4種形式。

他提及的例子是1935至1945年間，前總統羅斯福應用特殊緊急權力，對日本禁運石油、凍結資產。「今時今日就跟那時一樣，美國貧富懸殊擴大、左右派民粹政客矛盾加深、各國央行刺激經濟的能力有限、世界強權正受挑戰。現在市場開始要擔心了。」

【2、華爾街最佳亞洲專家：美未必重演上世紀勝局】

事實上，目前中美氣氛確實似當年美日！多次估中貿易戰去向、去年11月已警告中美處於「冷戰」初期、被譽為「華爾街最佳亞洲專家之一」的摩根士丹利前亞太區主席，現任耶魯大學高級研究員羅奇(Stephen Roach)本周警告，如果特朗普真的拒絕中國企業赴美上市，「必然是一場十足十的大災難」！

他說：「美國向每一個國家開放市場是非常重要，尤其是中國這類在本世紀上半場將是全球消費力最強的國家。我們已非常接近互相開放市場，但目前又被阻攔。自由及開放投資是最佳的途徑，給予跨國企業加強發展機會，故我們正走向錯誤的道路。如果我們就拒絕投資問題有進一步舉措，我會非常關注。」

羅奇再次警告，美國核心問題依然未解決，在缺乏儲蓄下(這才是美國要正視的大問題，下文闡述)，目前與超過100個國家有龐大的貿易赤字。

他早已警告，目前中美狀況愈來愈似1980年代美日《廣場協議》後，但今次美國未必贏！最主要原因是「美國儲蓄率低」。他引述數據指出，在列根主政的1981年1月，美國國民淨儲蓄率(即扣除收入)為7.8%，經常帳是平衡的。在其後2.5年，由於列根大幅減稅，令國民儲蓄率下跌至3.7%，並出現經常帳及貿易赤字。

換言之，美國所謂的「他國問題」，其實是自己一手造成。原因是先天就沒有儲蓄意識，減稅自然會刺激消費，引致進口增加，導致經常帳及貿易赤字。

當時的列根總統不認為是自身問題，亦不覺得儲蓄與貿易失衡是有關連。相反，他歸咎於日本，因在1980年代「上半場」的時候，日本佔美國總貿赤達42%。

目前的總統特朗普更不堪！上述提到，列根接任總統時，美國的儲蓄率是7.8%，尚有空間給列根「使錢」，惟特朗普於2017年1月接棒時，美國儲蓄率僅3%，不及列根的一半！特朗普則以列根為榜樣，又高舉「美國再次強大」旗幟，大刀闊斧減稅，認為美國是時候「盡顯一哥威權」！

結果是：截至2018年底，美國儲蓄率跌到2.8%，聯邦財政赤字因減稅而大增，經常帳赤字佔國內生產總值(GDP)約2.6%，貿赤佔GDP約4.5%。因此，美國又要找「敵人」，今次是中國了。他批評，特朗普正犯下嚴重錯誤，在國民儲蓄率沒有攀升之下，打壓中國根本解決不了問題，貿易只會簡單地由中國轉到其他貿易夥伴而已。結果只會令成本提高，對美國消費者而言相等於「加稅」。

美國再次認為，透過打壓其他國家(當年是日本，目前是中國)，較改善自身問題容易得多(主要是國民儲蓄)。不過，羅奇警告，這次翻拍「電影」的結局可能非常不同。

【3、香港「黑天鵝」！銀行界舵手：隨時引爆全球】

中美目前狀況除了似上世紀美日，目前更有香港問題！德國最大銀行──德意志銀行行政總裁Christian Sewing近期警告，全球央行「已用了絕大部分政策工具」，目前缺乏足夠招數去緩解全球經濟風險。

他稱，像歐央行及美國聯儲局的央行，已沒有招數去緩和真正的經濟危機，「我尤其擔心目前一系列的金融及地緣政治風險，壓力來自香港至中東，令全世界都正面對非比尋常的宏觀經濟狀況，十分難去預測，而且更傾向波動。」

面對歐央行再深化負利率，他說：「十分少的經濟學家會相信，目前更便宜的金錢將能發揮救市效果！」

另外，摩根大通資產管理亞洲首席市場策略師Tai Hui本周亦預期，未來12至18個月全球經濟增長將會緩慢且欠缺動力，料明年約33至40%機會陷入衰退，觸發誘因包括香港的抗議活動、英國脫歐的不確定性，以及中東局勢等。

【4、香港「黑天鵝」！著名學者：全球衰退引爆點】

除了銀行業代表德銀舵手提及香港，古巴出身的著名經濟學家、美國哈佛大學著名經濟學教授Carmen Reinhart早於8月下旬亦警告，香港政局動盪可能是引發全球經濟放緩、甚至衰退的「引爆點」。

全球經濟增長受到衝擊，當中的主要原因包括中美貿易戰愈演愈烈，在Reinhart眼中，香港是其中一個主要關注點。她說：「其中一個讓我感到極其驚訝、而要密切關注的是香港亂局，這會影響中國內地及亞洲區的經濟增長。它不是單單獨立的地區問題，而是真的會為全球帶來影響。因此，香港可以是全球經濟放緩、甚至衰退的非常重要引爆點。」

她再三強調，香港是重要因素、香港是重要因素，因香港擁有國際金融地位！

【5、香港「黑天鵝」！大鱷：全球經濟攬炒】

除了銀行家及著名學者，電影《沽注一擲》主角馬克·鮑恩的原型、FrontPoint Partners LLC對沖基金經理艾斯曼(Steve Eisman)更早在8月9日接受媒體專訪時已警告，現在不擔心美國金融體系再次崩潰，但的確有一隻「黑天鵝」令他擔憂，就是香港！他坦言，擔心香港示威動盪持續，可能會損害全球經濟，成為全球金融市場的「黑天鵝」。

他認為，香港的示威動盪或會影響到中美貿易戰，對中美貿易談判構成負面因素，甚至波及全球市場。

艾斯曼是華爾街傳奇人物，在2008年金融海嘯時，是極少數能靠沽空美國樓市大賺一筆，其一戰成名的故事更被改編成電影《沽注一擲》(The Big Short)，在電影中被描繪為「有點精神分裂症」。

另外，2008年亦因沽空次按大賺而一戰成名、近年多番揚言沽空港元及人民幣的著名大鱷巴斯(Kyle Bass)本周更警告，香港面臨嚴重經濟下滑風險，正消耗流動資金，預期外匯儲備在9月和10月將惡化，在接下來的12至18個月，將有明顯的資金外流，香港經濟已是一個「巨大的問號」，恐迫使香港放棄運行逾30年的聯繫匯率制度。

【6、香港「黑天鵝」！瀕攬炒邊緣 僅「超市」有得做】

事實上，香港真的瀕臨「攬炒」邊緣！隨着社會動盪擴大，一向以觀光遊客支持收入的旅遊業變相「停擺」，本周公布的8月零售額按年狂瀉23%，遠超預期及史上最差，並且是連續7個月下滑。政府官員早已警告，香港經濟可能在第3季進入技術性衰退。

數據顯示，由於示威不斷，8月中國內地遊客減少了42%，創2012年6月以來最少紀錄，酒店入住率從2018年8月的94%，驟降至66%。

值得留意的是，目前香港最繁華的銅鑼灣購物區，有1/10商店丟空，部分地區租金正下降。「超市購物」是唯一沒有下降的香港零售業，意味着除了奢侈品外，消費者在服裝、鞋和耐用品上的支出也減少了，即香港人正爭相勒緊褲頭。

另外，周五(4日)公布的日經香港採購經理指數(PMI)由8月的40.8，微升至9月的41.5，顯示私營經濟的景氣仍然疲弱，維持自2009年2月以來次低水平；第3季PMI平均值為42，為2009年初金融海嘯高峰期的低位，大致反映第3季經濟將按年收縮3%。

【7、瑞銀：股市或「反高潮」升到你唔信】

既然「地球很危險」，股市會怎樣？當然，看淡是正常的，但市場上仍不乏樂觀分析。曾為瑞銀美股策略師、現為BTIG首席股票及衍生工具策略師Julian Emanuel本周表示，股市短期是不明朗，但可能很快會「反高潮」，即升到你唔信！

他指出，目前市場似1998年，當年美股也是洋溢着悲觀情況，主因是美國本土及外圍受累於多重政治壓力，亞洲更爆發金融危機，與目前情況類似，但當年第4季股市表現出奇地好。

他說：「1998年第4季股市在之前的周期性低位反彈18個月，累升68%，直至2000年3月見頂。故此，我們也預計目前標指在接下來的4個月也會飆至歷史新高，將吸引不少基金重投股市，市場或牛聲四起。」

不過，他最後亦指出，2000年快樂過後，就是悲痛之時，故目前市況若真的似1998年，也是「終極一升」了。

他估計，標指將在2,820至3,030點之間上落，年底目標是3,000點，認為股市在第4季的表現可能與第3季不同，因為在於特朗普將開始為2020年總統大選「造勢」，可能會採取行動促進經濟發展，例如找到解決與中國貿易戰的辦法，只要一項協議就能提振股市。他特別看好金融和能源類別股份。

【8、準繩分析員：利率低企 好難大冧市】

除了Julian Emanuel，近年測市準繩的美股大好友，Canaccord Genuity股票策略員Tony Dwyer本周亦認為，周二(1日)公布的美國ISM製造業採購經理指數(PMI)遠遜預期，是「我們早已知道的事」，因全球製造業都在放緩，故不覺得是沽貨離場的藉口，投資者反而可考慮低撈。

他表示，目前市場人士過度強調衰退，其實就算衰退，也只是溫和，程度將類似2011至2012年的歐債危機，以及2015至2016年的油價崩潰，對股市不會有太大影響，現時充其量只是「第3次溫和衰退」的開始。

在他而言，看好的最強力理據是「利率低企」！他說：「我們已對刺激經濟做了工夫，聯儲局主席鮑威爾明確表示，如果經濟數據持續疲弱，當局將會更進取地救市。」因此，他估計，聯儲局會在10月進行第3次減息，然後全球經濟疲弱的畫面將會「見底」。他以花旗宏觀經濟驚奇指數為例，近期持續攀升，反映經濟數據大多是勝預期。他相信，標指下一步是升上3,350點。

事實上，Dwyer近年的預測確實準確，包括2016年7月預言美股12個月最少狂飆20%、2018年1月預言股市升得多要調整、3月叫人撈底，到了2019年3月指美債孳息「倒掛」是入貨信號，8月美債孳息率再出現「倒掛」時，呼籲投資者不要與市場一般見識，「倒掛」反而是買股信號，因往績是預計兩年後才衰退，不是即時衰退。結果又言中。

【9、債市異象：未來10年低通脹 預示央行續放水】

事實上，本周債市也出現異象，或預示聯儲局及全球央行將加大救市力度，佐證上述分析員的觀點有支持。該信號來自債券市場的通脹指標。

從本文附上的圖可見(附圖一)，在美國通脹市場上，10年盈虧平衡通脹率(可代表對未來十年的通脹預期)周四(3日)跌至1.47%，為2016年以來最低；4月時曾升至接近2%的2019年高位。這預示着市場不看好通脹會突飆，即央行可以有更大的放水空間。

所謂盈虧平衡通脹率(Break-Even Rate)，是指普通固定利率債券的收益率，和同期限、同信用評級的通脹保護型債券(例如防通脹國債TIPS)實際利率間的差距。簡而言之，目前5年期及10年期國債孳息率遠低於TIPS，即市場預期經濟及通脹趨弱，聯儲局會再救市。

【10、若你副身家多過「呢五位數」 已贏全球90%人】

最後想分享一下，有沒有想過，在全球眾多人口當中，你的「身家」排第幾？又或者原來「少少錢」已超越了很多人？外國媒體就總結了資料，列出「身家分數」，由-2去到11，總共有14級！(本文附圖二)

結果顯示，如果你「使嚟使去面嗰浸」(即係話就算怎樣花費，起碼會剩番一定數量的「私己錢」)是多於1,000美元(約7,800港元)，就已經「富裕」過全球15億成年人(註：全球共計大約有50億成年人)！而最少有7,800港元的人佔全球約17億成年人，加上最底層的15億成年人，就是全球近64%成年人。換言之，全球64%成年人「使唔晒嘅身家」僅區區7,800港元，所以閣下如果有接近1萬蚊「私己錢」已不錯了！

接下來是有10,000美元(約78,000港元)，總共有13億人。若計及之前的15億及17億人，即全球90%成年人「使嚟使去面嗰浸」係78,000元或以下...

若閣下是超過上述數額，擁有100,000美元(約780,000港元)，全球共計有4.36億人，就已經全球「最頂層的一成」有錢人了！

或許之後的排名於你來看興趣不大，惟值得提及的是，全球最有錢、排名最高的只有兩個人：就是微軟創辦人蓋茨，以及亞馬遜創辦人貝索斯。及亞馬遜創辦人貝索斯。

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