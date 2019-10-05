【減價實錄】柏景灣累劈338萬 粉嶺中心減30萬沽
2019年10月05日 11:31
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修訂《逃犯條例》觸發的連串示威暴力衝突至今未平息，近日二手市場觀望氣氛濃厚，交投較為淡靜，部分業主減價沽貨套現。
●柏景灣三房累劈338萬元易主
利嘉閣地產分行高級經理阮好珍表示，奧運站柏景灣9座高層B室實用面積約864方呎，為三房一套連工人套房間隔，望西南海景。原業主早於7月時以2,568萬港元放售，及後累減338萬或約13%，以2,230萬元出售單位，折合實用面積呎價約25,810元。
據了解，原業主於2002年2月，以約533.8萬元購入上述單位。持貨17年，現成功轉售帳面獲利約1,696.2萬元，升幅逾3倍。
●粉嶺中心三房戶減價30萬元
中原地產副分區營業經理潘婉兒指出，粉嶺中心G座低層02室，實用面積535方呎，三房間隔，開價約630萬元，議價後以600萬元沽出，實用面積平均呎價11,215元。據悉，原業主於2012年以360萬元購入上址，持貨約7年，是次易手帳面獲利約240萬元離場，單位升值約66.7%。
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