調查：第三季純車位註冊量創逾6年新低

據美聯物業房地產數據及研究中心綜合土地註冊處資料顯示，第三季純車位註冊量1,182宗，較第二季2,093宗大幅下跌約43.5%，並創自2013年第二季後的逾6年新低。

美聯物業房地產數據及研究中心高級經理張蓓蕾指出，若與大市相比，今年第三季整體物業(包括住宅及非住宅)註冊量錄15,629宗，比起第二季26,475宗下跌約41%，創近3季新低；相比之下，純車位市場表現明顯未及大市。

若將第三季純車位註冊量按金額劃分，該1,182宗個案中，宗數最多的是逾100萬至200萬港元，錄370宗，惟其按季跌幅亦最大，跌約62.5%；逾200萬至300萬元亦跌約37.9%，錄301宗；至於100萬元或以下個案按季跌約17.9%，錄275宗：逾300萬元個案按季則跌約17.8%，錄236宗。

至於今年首三季純車位註冊量合共4,564宗登記，較去年同期8,315宗大跌約45.1%，並創自2009年後的十年同期新低，可見今年純車位表現遜色。

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