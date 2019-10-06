負利率惹的禍？歐洲樓市恐釀泡沫

外媒報道，瑞銀集團(UBS)最新報告顯示，房地產泡沫的最大風險目前存在於德國南部城市慕尼黑，荷蘭的阿姆斯特丹緊隨其後；而法國巴黎和德國法蘭克福的樓市亦已經進入了「風險區」，這意味着當地樓市在連續多年穩定上漲之後或會突然下跌。

另外，報告亦指出，香港、加拿大的多倫多和溫哥華的樓市也處於泡沫狀態。

瑞銀房地產投資主管Matthias Holzhey表示，在歐洲，低利率仍然是房地產價格上升的最大動力。

他指出，雖然預期短時間內歐洲不會加息(加息是導致樓市泡沫爆破的典型誘因)，但歐元區疲弱的經濟將令樓市變得「脆弱」。

原先已推行「負利率」政策的歐洲央行在9月進一步減息，並宣布新的買債計劃，向市場注入更多流動性。但是寬鬆的貨幣政策對增加企業及消費者的借貸和支出沒有起到什麼作用。相反，資產的持有者卻能從中得益，以極低的成本大量舉債，將資金投入房地產或股票中以尋求更好的回報。

瑞銀研究發現，除米蘭外，歐洲主要城市的樓價在過去一年中均表現出了最強勁的升幅。報告又指出，當中慕尼黑面臨着最大風險的房地產泡沫，而法蘭克福是唯一一個房價上漲幅度達到兩位數的城市。

相比之下， 悉尼、溫哥華和杜拜的房價較去年下降了逾5% ，部分原因是受到法規的限制，例如外國買家稅和空置稅。

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