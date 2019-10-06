美對歐關稅下周生效　商家急囤貨

世界貿易組織(WTO)就歐盟補貼飛機製造商空中巴士作出裁決，批准美國對歐盟貨物徵收關稅，特朗普政府於上周三(2日)宣布，對芝士、烈酒等歐盟貨物徵收25%的關稅，下周五(18日)生效。

外媒報道，一些將會受關稅影響的企業正趕忙在關稅生效前囤貨。意大利最大芝士生產商Auricchio SpA旗下子公司Ambriola總裁Phil Marfuggi表示，當得知關稅清單後，便開始訂購更多巴馬臣芝士及波羅伏洛芝士(Provolone)往美國。

他表示，總共額外訂購了1,500萬美元的芝士，這些硬芝士可以存儲一年以上，能夠確保現有客戶有足夠的供應，避免在年底之前加價。

兼任美國奶酪進口商協會主席的Marfuggi表示，新關稅可能會使美國每年總值15億美元的歐洲芝士進口量減少三成，並推高價格。他預測，一些高價的芝士將直接從商店中消失，例如羊奶芝士Moliterno al Tartufo。他說，如果價格升至每磅30美元，商店甚至可能連廣受歡迎的Parmigiano Reggiano巴馬臣芝士都會停售。

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