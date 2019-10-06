美國加州推隱私法　企業將承擔550億美元成本

近年大型公司出賣用戶私隱消息絡繹不絕，外電報道，美國加州實施新的隱私法案後，企業將為此承擔高達550億美元的初始合規成本，這相當於2018年加州生產總值的1.8%。

加州財政部近日公開了一份評估調查，該調查指出一旦《加州消費者隱私法案》(CCPA)簽署通過，公司為遵守該法案須付出的潛在成本，而該法案將於2020年1月1日起生效。

研究人員估計，員工數目少於20人的公司可能在一開始需要支付約5萬美元才能保持合規要求。而在較高端，員工人數超過500人的公司一開始的合規成本平均在200萬美元左右。未來十年中，所有受該法律約束的公司的合規總成本大約在4.67億至160億美元之間。

美國目前沒有全國性的隱私法，據報華盛頓特區的議員目前也在密切關注該立法，他們也在考慮制定聯邦隱私法。

曾因洩露用戶私隱捲入風波的美國社交媒體巨頭Facebook的首席執行官朱克伯格（Mark Zuckerberg）一直在呼籲制定全國性的隱私政策，認為與遵守各州不同的隱私法相比，一個統一的法律標準對科技公司來說更容易遵守，合規成本也更低。

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