美陷半衰退增減息機會　關注鮑威爾講話

美國上周多項出爐數據遜預期，加劇經濟衰退恐慌，並使聯儲局本月減息預期驟增，而美股三大指數上周五出現反彈。市場關注聯儲局主席鮑威爾周二(8日)將於全國商業經濟協會（NABE）會議上發表演說，翌日亦會出席堪薩斯城聯儲銀行的活動，尤其是他會否就進一步減息作出暗示。

聯儲局本周亦公布上月議息會議紀錄，該次會議中，三位公開市場委員會（FOMC）成員投下反對票，而會議內容將更清晰顯示聯儲局官員的政策立場。

本周數據方面，經濟師預期美國九月核心消費物價指數（CPI）按月升0.2%，按年則料增2.4%，通脹表現好壞亦可能左右聯儲局息口決定。

此外，鮑威爾上周五(4日)聲稱，會竭盡全力保障經濟維持良好水平，令美股一改頹勢，三大指數齊升逾1.4%。道瓊斯指數收報26,573，升372點。不過，美股仍未扭轉第四季因數據不利而受累的弱勢開局，分析料美股近期表現僅屬技術反彈。

事實上，上周公布的多項美國經濟數據好壞參半，儘管製造業數據差過預期，其他行業的增長亦有放緩迹象，但失業率卻跌至50年來低位。瑞信報告稱，矛盾的經濟數據反映美國陷入了更為複雜的「半衰退」狀態。該行分析師Jonathan Golub表示，一些用來衡量經濟盛衰的指標轉弱，惟不代表美國經濟全面衰退。

高盛環球外匯及新興市場策略聯席主管Zach Pandl認為，雖然上周公布的美國ISM製造業及服務業數據令人失望，但認為美元全面向下言之尚早，主要其避險特性會帶來支持作用。他又認為，在十隻主要（G10）貨幣中，日圓具「最大機遇」，相信美元將嚴重跑輸日圓，亦可能跑輸歐元及英鎊。

至於高盛國際副主席兼行政總裁Richard Gnodde在訪問中表示，英國一旦出現無協議下脫歐，相信英倫銀行及歐洲央行將會向金融系統注資，政府亦會採取行動以降低衝擊。歐盟將於本月十七至十八日就英國脫歐召開峰會。

另邊廂，國際貨幣基金組織（IMF）及世界銀行將於本周稍後在華盛頓召開會議，IMF除發表最新《世界經濟展望》報告外，新任總裁格奧爾基耶娃亦率先於周二發表演說。她近日履新後首次接受訪問時稱，環球經濟表現將繼續令人失望，而貿易糾紛的不明朗、資本急劇流動、英國脫歐、衝突和天然災害，將造成經濟重大衝擊。

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