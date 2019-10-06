屯門細價資助房屋放盤增四成　良景佔最多

整體住宅樓價向下，業主紛紛劈價出貨，就連400萬元或以下已補價資助房屋盤源，亦明顯上升。據地產代理資料，截至本月初，屯門區合共有約31個同類細價單位放盤，創今年四月初之後新高。當中公屋良景邨已補價自由市場單位，叫價僅由250萬元起。祥益提供數據顯示，屯門區叫價四球或以下已補價資助房屋放盤，八月初時曾跌至22個的今年低位，但最新已增加近41%。

該行指出，上述地區細價單位放盤，佔最多為良景邨，入場費最低由約250萬元起，以最多可承做九成按揭計，首期只需約25萬元便可上車。以單位實用面積217方呎計，呎價約11,521元。

同項目另一個低層同面積單位，開價300萬元，呎價13,825元。至於該區居屋放盤不多，當中兆禧苑實用面積338方呎放盤，現時叫價約400萬元，呎價11,834元。

祥益謝澤銘表示，隨着業主放售單位叫價回落，屯門區平盤增多，九月份區內主要屋苑交投量上升逾30%。當中可承做最多八成至九成樓按400萬元單位，就最受用家追捧，尤其是已補價居屋，主因是樓價與私樓仍有約百萬元距離，加上質素較公屋高，故近期獲不少買家吸納。

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