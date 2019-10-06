中美貿戰加上人口續降　內地料失四萬億元訂單

中美貿易戰加上中國勞動人口萎縮的結構性問題，令外資企業逐步將生產線撤出中國境外。瑞信訪問了100間來自13個國家的跨國企業，它們今年銷售額達1萬億美元，發現內地相關勞動人口持續收縮，至2024年將有3,500億至5,500億美元（約2.73萬億至4.29萬億港元）的出口貨值由內地轉移至其他地方。

調查顯示，愈是勞工密集的製造工序愈受影響，包括成衣、紡織、電子裝嵌、鞋類、玩具、家具等製造行業。而首選搬廠目的地為越南和印度，其次為台灣、墨西哥、歐盟、泰國及印尼。

該行指，中美商品貿易額雖然只佔全球的3.5%，但不能輕視其影響。當中，電機、成衣等佔全球10至25%，佔中美對外貿易更逾兩成。事實上，製造業由內地撤出生產線的過程緩慢，主要由於中國內部需求上升，以及要滿足不受關稅影響的市場。

在受訪的38%企業中有超過七成半產品於中國生產，但只有27%企業會將產品出口至海外，僅得11%企業會出口至美國。

現時有80%製成品出售給美國消費者需要徵收進口關稅，其他通常為半製成品售給企業。最早被徵關稅的物品如家具、電器等，在美國的零售價均見上升，令市場需求減少。若美國的零售價受到影響，將令中國製造備受壓力，迫使製造商遷移至其他地方。

該行又指，受訪企業稱，就算美國解除關稅，工業生產由中國遷出的趨勢其實是無可避免。目前的挑戰其實是中國勞動人口收縮，自2015年起減少了2,000萬人，至2024年會再減少900萬至1,500萬人。企業都指內地勞工短缺和成本高漲。另外，也因為其他國家開出例如免稅期等優厚的招商條件，令企業計劃搬廠。貿易戰只會令這個過程加快。

此外，美銀美林發表研究報告，指出在貿易戰之下，聯想集團（00992）目標在今年年尾前將輸往美國的產品七成在墨西哥生產，餘下由越南或馬來西亞等非中國設施生產。匯兌風險可控，因為交易貨幣都是新加坡元或美元。事實上，現時該公司全數的伺服器和桌面電腦都是墨西哥製，每件成本僅增6至8美元。該行維持該公司「買入」投資評級，目標價維持8元。

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。