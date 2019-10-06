樓價UPDATES：淘大花園兩房減價60萬元售出

樓市交投沉寂，牛頭角淘大花園兩房減價60萬元售出，為該區及九龍灣一帶，過去兩日唯一成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

九龍區

●牛頭角淘大花園G座高層6室，實用面積390方呎，叫價660萬元，兩度減價至600萬售出，呎價15,385元。

●紅磡海濱南岸1座中層B室，實用面積593方呎，三房間隔，原以1,140萬元放售，減至1,100萬元轉售，實用呎價18,550元。

●黃大仙康強苑中層7室，實用面積433方呎，兩房間隔，減價60萬元，已補價第二市場成交價600萬元，減幅9.1%，實用呎價13,857元。

●將軍澳清水灣半島7座中層G室，實用面積481方呎，兩房間隔，成交價648萬元，實用呎價13,472元。

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新界區

●大圍盛世1座中層ND室，實用面積757方呎，三房連套房間隔，以1,350萬元易手，實用呎價17,834元。

●青衣藍澄灣5座低層H室，實用面積451方呎，兩房間隔，減價後以590萬元成交，實用呎價13,082元。

●青衣青怡花園7座高層A室，實用面積343方呎，兩房間隔，以590萬元成交，實用呎價17,201元。

●馬鞍山迎海3座高層G室，實用面積512方呎，兩房間隔，放盤一年減價54萬元，以826萬元獲承接，實用呎價16,133元。

●東涌藍天海岸1座高層C室，實用面積911方呎，三房套房間隔，成交月租23,800元，實用呎租26.1元。

●馬鞍山薈朗2座高層A06室，實用面積293方呎，一房間隔，放盤四個月減價11.2萬元，以548.8萬元獲承接，實用呎價18,730元。原業主持貨3年樓市辣招鬆綁沽售，帳面獲利93.8萬元。

●天水圍天頌苑J座中層2室，實用面積650方呎，放盤不足一星期，減價20萬元，獲綠表客以480萬元未補價承接，實用呎價7,385元。

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