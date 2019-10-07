東方日報B1：二手樓市謝晒　業主發茅

經濟前景不明朗，示威活動令各區交通受阻，二手樓市大受打擊。十大屋苑過去周六、日僅錄2宗成交，較對上一周12宗，急挫逾8成，為2個月低位，期內僅天水圍嘉湖山莊及將軍澳新都城有成交。市況淡靜，業主不單大手劈價及低價求售，個別更不惜賠租賣樓套現離場。

社會局勢有惡化迹象，樓市猶如一潭死水，僅個別減價盤獲承接，其中嘉湖山莊再有呎價低於萬元個案。中原曾芷妍稱，屋苑景湖居9座低層B室三房戶，實用面積630方呎，減12萬元，售618萬元，呎價9,810元。該行文家輝指，天水圍全區睇樓減少逾一半，亦只有上述屋苑錄成交。

此外，美聯林志堅稱，將軍澳新都城3期1座中層D室，實用面積470方呎，7月最初放盤叫價760萬元，業主在上周仍堅持叫價750萬元。由於市況有變，擔心樓價會斷崖式下跌，終再減57萬元，以693萬元售出，呎價14,745元。

至於其餘8個主要屋苑，過去2日均未聞交投。港島區3大指標屋苑全線癱瘓。中原楊文傑指出，鰂魚涌康怡花園沒有成交，「2日睇樓客極少，電話都無響過，好似過年咁靜」。

事實上，6月份社會活動開始後，十大屋苑市況全面轉弱，更一度在7月的最後1個周末錄得1宗的成交低位。由於樓價亦開始回落，近期交投量已漸見起色，在對上的5個周六、日，該批屋苑總成交均有「雙位數」，惟近日局勢突然急轉直下，以致最新成交直線插水，過去周六、日更僅錄兩宗買賣。

而市場即使有成交，都要以低價吸客。美聯葉偉珠表示，以低價售出的元朗YOHO Town單位為第2座中層B室兩房戶，實用面積393方呎，成交呎價14,550元，售價571.8萬元更為今年新低。原業主於2007年購入上址，期內帳賺418.8萬元或逾2.7倍。另外，同區GRAND YOHO第9座低層B室，日前以923萬元售出，雖較3年前買入價為低，但計及回贈仍獲利。

利嘉閣鮑允中稱，牛頭角淘大花園G座高層6室，6月以660萬元放售，最後一減再減，以600萬元售出，減幅逾9%，呎價15,385元。他指，上址為該區及九龍灣區，過去2日唯一買賣個案。

東涌東環有看淡後市業主，選擇賠租低價沽貨。美聯物業方吉和稱，屋苑5A座中層2室三房海景單位，實用面積644方呎，最初叫價860萬元，大幅減價逾12%，以750萬元售出，呎價11,646元，創屋苑二手成交呎價新低。

他指出，單位仍有租約，死約還未屆滿，但業主對後市不樂觀，而且有套現需要，決定賠償兩個月租金提前解約，涉及金額約3.8萬元。

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