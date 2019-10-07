地產專題：亂局激化二手市急挫　藍籌屋苑周末僅2刁

經濟前景不明朗，各區交通受阻，示威活動令二手樓市大受打擊。十大屋苑過去周六、日僅錄2宗成交，較對上一周12宗，急挫逾八成，為兩個月低位，期間只有天水圍嘉湖山莊及將軍澳新都城有成交。樓價走勢亦持續回軟，元朗YOHO Town兩房以571.8萬元今年新低價售出。

社會局勢有惡化迹象，樓市猶如一潭死水，只有個別減價盤獲承接，其中嘉湖山莊再有呎價低於萬元個案。中原曾芷妍表示，屋苑景湖居9座低層B室，實用面積630方呎，三房連套房間隔，減價12萬元，以618萬元售出，呎價9,810元。該行文家輝指出，天水圍全區睇樓減少超過一半，亦只有上述屋苑錄得成交。

此外，美聯林志堅稱，將軍澳新都城3期1座中層D室，實用面積470方呎，七月最初放盤叫價760萬元，業主在上周仍堅持叫價750萬元。由於市況有變，擔心樓價會斷崖式下跌，終再減57萬元，以693萬元售出，呎價14,745元。

至於其餘八個主要屋苑，過去兩日均未聞交投。港島區三大指標屋苑全線癱瘓。中原楊文傑指出，鰂魚涌康怡花園沒有成交，「兩日睇樓客極少，電話都無響過，好似過年咁靜」。

事實上，六月份社會活動開始後，十大屋苑市況全面轉弱，更一度在七月的最後一個周末錄得1宗的成交低位。由於樓價亦開始回落，近期交投量已漸見起色，在對上的五個周六、日，該批屋苑總成交均有「雙位數」，然而近日局勢突然急轉直下，以致最新成交直線插水。

而市場即使有成交，都要以低價吸客。美聯葉偉珠表示，上述以低價售出的元朗YOHO Town單位為第2座中層B室，實用面積393方呎，兩房間隔，成交呎價14,550元，售價571.8萬元更為今年新低。原業主於2007年以153萬元買入上址，現轉售帳面獲利418.8萬元，升幅逾2.7倍。另外，同區GRAND YOHO第9座低層B室，日前以923萬元售出，雖較三年前買入價為低，但計及回贈仍獲利離場。

利嘉閣鮑允中表示，牛頭角淘大花園G座高層6室，實用面積390方呎，六月以660萬元放售，最後一減再減，以600萬元售出，減幅逾9%，呎價15,385元。他指出，上址為該區及九龍灣區，過去兩日唯一買賣個案。

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