陳鳳珠　觀望中美貿易談判結果

A股因假期休市，在欠缺北水南下及內地股市走勢的引導下，港股反覆偏軟。本周中美將展開高級別的貿易會談，由於早前的副部級磋商已具體安排交換意見，市場仍然憧憬即將舉行的談判能達成共識。而美國對內地的2,000億美元貨品加徵關稅日期由10月1日延至10月15日，倘若中美未能於月中前達成協議，料貿易戰將會繼續惡化。

日前內地再向美國購買60萬噸大豆，並將於11月至明年1月期間付運，而自召開副部級磋商後，內地上周已從美國進口超過100萬噸大豆，以釋出善意。而美國農業部的數據亦顯示，內地自9月初以來共購買210萬噸美國大豆。雖然內地一直表示應按照互相尊重、平等互利的原則來尋找解決辦法，且要符合兩國人民的利益以及世界人民的利益，但美國似乎仍然傾向一面倒惠及當地才會達成共識。

特朗普更表示美國將於貿易戰中取得勝利，反映美國只顧自己利益，並非實行自由貿易或多邊貿易體制；且自去年展開貿易戰以來，美國已從多方面着手打壓內地企業的發展。近期美國更有意限制當地資金流入內地市場，不過，內地持續擴大改革開放，而內地股票指數亦不斷被國際指數納入，顯示內地金融市場於國際的影響力有所提升，同時國際投資者有意參與內地的金融市場。

另外，美國的9月ISM製造業指數創10年最低，雖然美國一直強調對當地經濟前景感到樂觀，但估計加徵關稅的負面影響已逐步浮現，特朗普繼續指責因聯儲局的利率過高，導致美元強勢而拖累製造業發展。目前市場預計聯儲局於本月議息會議再度減息的機會提升，由於上次議息時官員意見分歧，估計暫時仍要觀望其他經濟數據，倘若就業市場及通脹情況轉差，聯儲局才有機會繼續減息。

預料中美貿易談判將主導未來股市走勢，觀望氣氛漸趨濃厚，料大市有機會反覆向下，但預料於25,000點水平將會有較大支持。

(本文作者爲東興證券(香港)有限公司研究部之分析員及證監會持牌人士，作者本人並沒有持有上述股票）

東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠

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