曜熊理財　中美金融開戰　環球股票勢危

白宮正考慮將中概股從美國證券交易所除牌，以限制美國投資者對中國企業的投資。目前尚不清楚白宮是否有權這麼做，且會採取何種機制將中國公司退市。納斯達克回應表示，對所有符合上市要求企業提供非歧視和公平準則。中概股隨即集體暴跌。

美國媒體列出了白宮可能採取的做法：一是告知交易所將中概股除牌；二是要求國際指數公司將中國股票從它們的指數當中剔除；三是美國政府養老金不再投資中國資產。這些在實際操作上很難想像，並是前所未有。

圍繞着貿易摩擦的利淡消息具有破壞性，而目前已影響到其他領域，金融市場將是另一輪的戰場，以特朗普的性格是不勝無歸，如中方在貿易區不作出妥協，全面加關稅只是第一步，下一步的金融戰已經響起警號，投資者應早作準備，以應對中美貿易及金融全面開戰。

到目前為止，中美貿易大戰主要影響到中港股市，短期對美國及環球股市打擊不大，但影響金融市場，會給市場增加不確定性，並給企業投資帶來巨大負面影響。如中國作出反擊，必定打擊全球金融市場穩定，未來環球股票易跌難升，情形不容樂觀。

從美國財政部和納斯達克交易所的聲明看，中短期取消中國企業在美國的上市資格可能性低。但必定打擊海外資金流入中港股市，若美國機構資金撤出中港市場，影響更是難以估計。目前，保留現金還是最好選擇，貨幣基金以美元貨幣基金為主。

曜熊理財策略董事馬煒喬

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