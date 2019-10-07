陳汝銘　蒙牛乳業睇33元

集團早前公布上半年業績，期內收入398.57億元人民幣(下同），按年上升15.6%。雖然原料鮮奶價格按年有所上升，以致毛利率按年下跌0.1個百分點至39.1%，但由於收入有所增長及產品結構顯著優化，純利按年升33%至20.77億元，EBITDA升28.5%至35.12億元。

其中液態奶收入按年增長14.4%，至331.09億元，佔總收入的83.1%。主因常溫品類市場份額穩步提升，另外多款低溫酸奶新產品均表現不俗，有助低溫業務增長。

集團於9月中公布，計劃收購澳洲有機嬰幼兒配方奶粉及嬰兒食品的廠商Bellamy's Australia Ltd(澳洲證交所代號：BAL)的全部已發行股本，該公司在澳洲、新西蘭、中國和東南亞均設有業務，相信收購有助集團進一步拓展高端嬰幼兒配方奶粉板塊，在中國和海外市場擴展產品範圍和客戶基礎。

隨着國內人民生活水平提高及年輕中產階級的興起，三四線城市消費能力逐步上升，集團通過開展「鎮村通」項目進一步提升鄉鎮村傳統售點銷量，挖掘農村市場的業務空間，建議可在29.5港元附近買入，目標33港元，如失守28.5港元則先行止蝕。

西證證券經紀助理副總裁陳汝銘(作者為註冊持牌人士)

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