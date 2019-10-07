葉尚志　中生製藥目標13.8元

受到十一長假期的影響，港股表現徘徊震動，雖然未有跟隨歐美股市出現急挫，但是否已扭轉弱勢，仍有待觀察驗證，估計要待至A股以及港股通重開後，才可望有較明確的方向展現，而26,500點依然是恒指目前的反彈阻力。

美國經濟數據表現轉弱，重燃市場對於美國聯儲局減息的預期，而中美即將舉行新一輪經貿磋商，是焦點所在。

而公司繼續重視未來研發，在上半年的研發投入有16.26億元人民幣，研發費用率達13%，預計在未來5年有15至20個新產品上市，對業績增長可以提供後續推動力。建議可於10港元水平吸納，止蝕位可以放在9港元，目標看13.8港元。

第一上海首席策略師葉尚志

(作者為註冊持牌人士)

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