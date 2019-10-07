葉尚志 中生製藥目標13.8元
2019年10月07日 08:50
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(互聯網)
受到十一長假期的影響，港股表現徘徊震動，雖然未有跟隨歐美股市出現急挫，但是否已扭轉弱勢，仍有待觀察驗證，估計要待至A股以及港股通重開後，才可望有較明確的方向展現，而26,500點依然是恒指目前的反彈阻力。
美國經濟數據表現轉弱，重燃市場對於美國聯儲局減息的預期，而中美即將舉行新一輪經貿磋商，是焦點所在。
中國生物製藥(01177)連升8個月後、在9月份出現漲後回整的走勢，內地新一輪帶量採購的消息，估計是觸發股價出現高位回吐的原因，然而，在行業整頓過程中，研發能力強的藥企將會是最終受益者，建議可以關注低位吸納的機會。事實上，中生製藥由2018年至今，共計有27個產品獲批上市，16個產品通過一致評價，研發成果逐步進入收成期。
而公司繼續重視未來研發，在上半年的研發投入有16.26億元人民幣，研發費用率達13%，預計在未來5年有15至20個新產品上市，對業績增長可以提供後續推動力。建議可於10港元水平吸納，止蝕位可以放在9港元，目標看13.8港元。
第一上海首席策略師葉尚志
(作者為註冊持牌人士)
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