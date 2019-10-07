鄭勤龍　百威亞太進可攻退可守

從卦象顯示，新股百威亞太走勢現正處於《山火賁》之中，由於在易經中「水」性向下流，而「火」性則向上升，今「賁」卦不但擁有火向上升的元素，而且更有「土」的元素來掩水，抑制了水的流動，因此對百威亞太的中長線走勢有利。

百威亞太為亞太區內最大的啤酒集團，其盈利能力亦是當中最強的龍頭公司，業務不但分布於中國、澳洲、南韓、印度及越南等多個地區，其下啤酒品牌更多達50個，當中亦不乏港人熟悉的百威(Budweiser)、時代(Stella Artois)及科羅娜(Corona)以及福佳(Hoegaarden)等等，因此百威亞太的業務不但擁有拓展東南亞市場的潛力，而且同時亦能有效地平衡局部地區市場不景氣的風險。

該股在上市首日已被納入恒生綜合指數和恒生消費品製造及服務業指數，股價相比於招股價27元已升越10%，市場憧憬該股或將被納入成為恒生指數成分股，有利成為基金長線吸納的目標，綜合卦象和基本分析而言，百威亞太在目前亦不失為一個進可攻退可守的優質股。

玄學金融家鄭勤龍

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