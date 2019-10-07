鄺紫珊　定期定額投資法不能只看短期成效

隨着市場波動加劇，中美貿易紛爭議題持續，好像美國最近又提出考慮對中國概念上市的企業解除上市資格，以及貨幣政策、英國脫歐議題、油價波動等；加上香港目前正是處於內憂外患，非常嚴峻，這都是考驗投資者的投資情商(EQ)、耐力與判斷力。在投資市場，很多定期定額的投資者只會在市場大升時大幅加注，市況觸底時卻因恐懼及沒信心而出現停供潮及退出；結果往往因此錯失更佳的進場布局機會。

事實上，「定期定額投資法」是以較長時間，每月或每次以較低金額進場作中長線的投資，即利用平均成本法，減低因經濟循環而高價入市的風險，並以定期投入固定資金於基金或股票的投資工具等。

話說平均成本法是懶人投資法，但這定期定額投資最大優勢就是幫助紀律投資，不僅可以減少非理性投資行為，更有機會於相對低位時以紀律進場布局，往往在別人恐懼時掌握了危機入市的好時機，透過規律供款，加上長時間的布局，讓投資者逐步累積回報。

另外，只要抓緊適當的投資標的，透過定期定額投資，可有機會獲得較一筆過投資的更佳回報，增加潛在盈利機會；藉着紀律投資，定期定額的平均成本可有效分散入場的風險，以被動式控制風險，就可以避免買高賣低。

雖然定期定額是不錯的投資方式，但投資者在投資時也需注意幾點。首先，不能只看短期的成效，不能只看數個月的短期表現，因為短線升高的投資標的，短線雖很快見到盈利，但由於是屬於題材火熱的股份或基金，其下跌幅度也可能很快，故建議投資者找有中長線增長潛力的標的，最好是有1至3年都能保持佳績的基金。

另外，建議選擇中長期強勢的市場，因為當市場的經濟展望朝正向時，即使遇到短期調整，中長線還是能回歸基本面增長，最終達到「微笑曲線」(Smiling Curve)的收益表現。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊

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