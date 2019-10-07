御峰理財　被動型基金有泡沫？

在8月底時，被動型基金﹝包括交易所買賣基金(ETF)﹞佔美國股票基金的資產管理規模已經超過主動型，寫下歷史上的新一頁。被動型基金自於上世紀七十年代出現，但從2009年起愈來愈受市場歡迎。主要原因是因為收費低，被動型基金平均費用為千分之一，而主動型基金則平均收取千分之七。

電影《沽注一擲》(The Big Short)中的角色原型人物Michael Burry，早前接受傳媒訪問時直言，目前被動型基金(包括ETF)就像十年前的抵押債務證券(CDO)一樣存在泡沫。這位於2008年金融危機前透過買入信用違約掉期(CDS)而一戰成名的基金經理表示，大量資金流向指數型基金，因而扭曲股票和債券價格，而且隨着時間愈長，泡沫只會愈來愈大。

對於被動型基金(包括ETF)的常見批評，多是指如果市場被動型產品主導，而愈來愈少主動型基金留在市場，將降低市場效率。可是，這個評論是否合理？答案既是合理又是不合理，因為要視乎被市場淘汰的主動型基金是高效率還是低效率。若然是低效率的基金被淘汰，市場效率反而提升了。因此，倒不如說，被動型基金(包括ETF)加快了主動型產品的汰弱留強。

然而，Burry的憂慮不純然是市場錯價，而是關注於流動性風險。他以羅素2000指數作例子，稱指數中有1,049間上市公司的每日成交金額低於500萬美元，當中有456間更少於100萬美元。即使如標普500般的大型股指數，也有類似的問題。用比喻來說，就像一間電影院，觀眾愈來愈多，但逃生出口維持不變。Burry自己則離群索居，最近多留意日本科技類別的小型股。

不過，對於投資者而言，最重要的是可以有多元的投資產品作選擇，故此不論是被動型還是主動型基金都應該存在。對回報有較高期望的投資者，可以多花時間挑選主動型基金，因為被動型基金(扣除管理費後)永遠只能給你跑輸指數的回報！

御峰理財研究部

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