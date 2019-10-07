潘梓生　中東局勢紓緩　油價低位整固

油價早前因沙特油田受襲影響，而一度急升超過兩成，但其後由於沙特迅速回復原油供應，油價急升無以為繼並大幅回落。市場原先仍然對油供應抱有戒心，但在美國及沙特均表明無意向伊朗實施軍事行動後，投資者對原油供應中斷的戒心大大降低。

再者，近期全球經濟數據表現疲弱，各地採購經理指數均差於預期，市場擔憂能源需求而令油價繼續回落。

油價急跌速度堪比半年前，只用了半個月就由64美元下跌至51美元關口，跌幅近20%，相信短期在51美元的逾半年低位有不錯支持。現時紐約原油及布蘭特原油都處於逆價差，反映原油需求未算十分不濟，加上近期市場對美國聯儲局於10月減息再度升溫，相信將有助風險市場回穩。

油價短期較大機會於51至54美元之間區間整固一段時間，投資者可於近51美元買入期油，以53美元作為目標，跌穿49美元作止蝕。另也由於油價跌勢急速，難以出現大幅反彈，投資者可於54美元沽出原油，並於52美元作為獲利目標。

亞達盟環球期貨研究及銷售部副總監潘梓生

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。