郭家耀　美研限制投資中資股憂慮揮之不去

市場對中美會否發生金融戰相當關注，外媒引述美國白宮內部文件指出，美國正研究限制美國資金投資在中資股的政策，包括將中概股從美國證券交易所強制退市；將中概股從美企管理的股票指數中剔除或予以限制；限制美國政府養老金投資中國市場，預計討論將需時至少幾周。

雖然美國白宮官員已先後澄清，華府目前無計劃阻止中資公司在美上市，但憂慮仍揮之不去，在美上市的中概股紛紛受壓，擔心美資撤出將引起深遠影響。

有關政策萬一落實，將有多方面影響。首先，根據美國財政部的數據，美國居民在中國和香港的股票持倉，加上其他統計數據推算，市場估計美國投資者目前持有約7,850億美元中資股持倉，其中750億美元、3,350億美元及3,750億美元分別為內地A股、香港的H股及紅籌以及港股美國預託證券(ADR)市場，分別佔當地上市總市值的1%、14%和33%，比例上相當顯著。

另一方面，目前共有224家中國公司以ADR形式在美國交易所上市，總計上市及自由流通市值分別達1,137億美元及826億美元，主要包括一些優秀的中國科網企業。美國市場亦一直是中國公司首次公開發售(IPO)的主要目的地，過去5年共有100家中國公司在美國籌集約470億美元的資金，要求這些公司退市及不准中資公司在美IPO，涉及的金額是天文數字。

過去18個月，中國股票被納入多個主要股市指數及債券指數，帶動追蹤指數的被動資金追入，若被撤出相關指數，將有大量資金流走，引起市場波動。由此可見，政策對中港股市有相當影響，宜留意事態發展。

(筆者為證監會持牌人士，本人沒持有上述股份)

正榮金融業務部副總裁郭家耀

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