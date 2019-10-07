樓價UPDATES︰各區頻錄劈價成交

近日市場氣氛不理想，放盤業主叫價取態明顯轉弱，包括柴灣杏花邨及奧運站浪澄灣等多個屋苑，均錄得大手劈價成交個案。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●柴灣杏花邨9座低層5室，實用面積471方呎，兩房間隔，放盤開價約830萬元，累劈120萬元，以710萬元成交，實用呎價15,074元。

●灣仔慧賢軒中層E室，實用面積405方呎，兩房間隔，以每月租金21,500元租出，實用呎租53.1元。

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九龍區

●奧運站浪澄灣3座中高層D室，實用面積546方呎，兩房間隔，以1,200萬元放售，放盤三個月，以1,065萬元沽出，累減135萬元或約11%，實用呎價19,505元。

●油塘海傲灣2座高層F室，實用面積201方呎，開放式間隔，減租3,000元，以月租11,000元獲承租，實用呎租54.7元。

●紅磡環海東岸1A座低層A室，實用面積296方呎，一房間隔，原叫價628萬元，減價43萬元或6.8%，以585萬元沽出，實用呎價19,764元。

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新界區

●沙田帝堡城2座高層G室，實用面積863方呎，三房間隔，原叫價1,350萬元，減價180萬元，獲同區買家以1,170萬元承接，實用呎價13,557元。

●元朗錦綉花園B段第一街單號屋，實用面積840方呎，三房間隔，成交月租25,000元，實用呎租29.8元。

●馬鞍山嵐岸7座高層B室，實用面積483方呎，兩房間隔，原開價760萬元，減價25萬元或約3%，以735萬元連租約售出，實用呎價15,217元。

●馬鞍山富寶花園7座高層E室，實用面積431方呎，兩房間隔，原叫價550萬元，減價30萬或約5.5%，已補價自由市場成交價520萬元，實用呎價12,065元。

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