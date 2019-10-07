財經評論：全球黑天鵝亂舞　當心星火可燎原

踏入第四季，環球經濟及股市開門黑，無論是香港的零售，抑或美國採購經理指數，皆露出頗為嚴重的衰退苗頭，再加上被市場忽視了的「黑天鵝」隨時撲出，即是那些不可預知、甚至幾無可能出現的因素，投資者實在不容掉以輕心，當心「星星之火可以燎原」。

中美新一輪「面對面」貿易談判即將在本周重啟，當然是市場焦點，可惜的是，即使雙方今次真的有「正面驚喜」，也未必能為市場帶來較長期的升浪，更難以緩解環球經濟衰退的威脅，原因在於當今問題已不僅是中美爭霸！隨着世界多處地緣政治出現危機，已演化成為不少潛在的「黑天鵝」，換言之，接下來釀成全球恐慌的，可能是一直被忽視的因素。

首先是大家身處的香港！別以為區區700多萬人口的彈丸之地，相對全球逾70億人只是微不足道，事實上不少著名銀行界舵手、學者，甚至金融大鱷已警告，香港局勢絕對是舉足輕重，尤其經過數代人努力建設後，目前的香港是全球金融及運輸樞紐，差不多全世界每一個地方的金錢和貨物，或多或少都要經過香港作中轉站，一旦被長期癱瘓，是可以讓世界頓時陷入恐慌。

其次是阿根廷，去年它與土耳其齊齊引爆新興市場風暴，一度拖累環球冧市，是災難前奏。本月底該國將再次舉行總統大選，由於八月舉行的初選中，由非執政的「民粹派」候選人取得大多數支持，而近期政府依然無甚作為，意味着反對派極有可能在月底獲勝。一旦如此，該國幾乎肯定賴債，外資撤離將觸發貨幣暴貶，再一次輸出危機。

接下來是埃及，該國近期的政府管治危機尚未惹起市場廣泛關注，但有分析警告，埃及近年與沙特阿拉伯交情不錯，若現任政府倒台，就會給予伊朗助力。投資者別忘記上月沙特的石油設施受無人機襲擊一事，印證當今的恐襲絕對防不勝防，即使是世界級軍事防禦系統，也能輕易被擊破。

顯而易見，上述三地均有一個共通點，就是當權的政府陷入管治危機！民眾明知經濟及股市會崩潰，也不惜一切要推倒重來，凸顯出「全球化」的弱點，就是一處攬炒，必殃及他方。當然，攬炒之地更傷。往時，港人不認為會發生在自己身上，目前正正擺在眼前，以阿根廷為例，貨幣崩潰、股市暴瀉、外資撤離、一夜間陷入惡化通脹，這會在香港發生嗎？可以肯定的是，不會有人同情阿根廷！香港是時候醒醒吧！

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