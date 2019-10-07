孖妹S檔案：證券行亂世尋轉機

近月政經壞消息頻傳，港股成交淡靜，證券業叫苦連天。今月再加多兩條業務新規，對佢哋嚟講真係百上加斤。孖妹擔心中小型證券行會捱唔住，繼而出現結業潮，所以決定去探吓班證券界代表，打聽吓從業員心聲，希望可以為佢哋分憂打氣！

蔡：中潤證券副主席 蔡思聰

徐：香港證券業協會主席 徐聯安

王：香港證券及期貨專業總會會長 王國安

蔡：受中美貿易戰及香港社會事件內外夾攻，港股成交漸少，證券業好難做。扣除燈油火蠟、交易徵費，券商唔使蝕已經好好彩！

王：最弊係牌照都無人買，導致狂跌價，聽聞公司嘅資產管理（9號牌）由700萬元跌到300萬元。

蔡：有券商更直接放棄牌照。其實盤生意捱唔捱得住，就取決於依家賺唔賺到錢，或者預期將來賺唔賺到錢，惟目前生意差，而又唔覺得有將來，難怪大家都心灰意冷。

Kitty：唉，仲以為佢哋可以早啲唔做，攞住筆豐厚牌費提早退休。

彩兒：唔好講退休享福住，係咪好多證券從業員都擔心緊飯碗不保？

王：市佔率低嘅C組最慘，一直蝕錢，到捱唔住就惟有執笠啦。聯交所參與者按其於聯交所嘅每月成交額分為A組、B組及C組。A組指按市場成交額計算排名首14位嘅經紀行，B組指排名第15至65位嘅經紀行，其餘經紀行則編為C組。目前C組券商市佔率於今年八月份僅錄6.77%，但A組券商市佔率同期增至61.2%，所以C組弱勢尤其明顯。

蔡：我相信大型券商會率先裁員，而小型券商就會直接結業。因小型券商規模細，原本都得幾個人手，包括兩個負責人（RO）、會計及交收人員等，處理基本營運，所以無空間裁員。其次，小型券商嘅財力係無得同大型券商鬥，所以較難轉型。大型券商可善用其大用戶量所收集番嚟嘅大數據，透過了解散戶投資心態及方向，為其主營基金特製投資策略，開拓新業務及收入來源。

徐：查實喺科技化年代，用電腦交易係必需，若老牌小型券商未能與時並進就會被淘汰。

蔡：再者，老牌小型券商過去一直係靠人脈搵客，但銀行則透過線上線下網絡吸客，所以後者成本效益高好多。而因金融產品一色一樣，銀行提供嘅零售便利就形成絕對優勢。加上，自從孖展監管趨嚴，以前講個信字就批出高成數貸款畀熟客嘅日子不再。跟足規矩辦事，增添煩惱之餘，仲直接影響到生意。

徐：除咗中港證券商，外資都面臨減薪炒人嘅風險。因行業環環雙扣，軟件服務供應商等都會陸續受影響。

蔡：依家推孖展新指引及《上市規則》修訂，完全係Wrong Timing(不合時宜)！

彩兒：證監會《證券保證金融資活動指引》旨在規管券商孖展融資，將孖展借貸風險管理標準化，以強化券商抵禦市場波動能力，已於今年10月4日生效。其喺過去監控券商孖展借貸嘅工具上，加入包括孖展借貸總額不能超出券商資本五倍嘅規定，以及設定審慎集中風險限額，避免因個別證券抵押品或持有任何兩項或以上被視為有關聯嘅主要證券抵押品，而累積過大風險。

蔡：業內表達咗反對聲音，但證監會唔肯聽，惟有再試吓同其他官員溝通。

王：我都唔贊成推新指引。第一，證監會於諮詢期接獲33份意見，但當中17份係以不具名發表，唔知身份，分唔到持份者，係唔公平。營運者，即專做孖展嘅券商意見理應較受重視；第二，過往速動資金（Liquid capital）要求恒之有效，新指引多此一舉，增加成本，包括要軟件供應商更新軟件。

第三，香港身為國際金融中心，就要靠融資融券做大個餅，且必定涉及風險，所以唔應該有過多掣肘。證券行揸弗人自己都會識計數，衡量借貸風險。當環球經濟下行，多國央行拆牆鬆綁，但我哋就勒緊信貸，咪搵自己笨？截至去年底未清繳嘅孖展貸款總額1,808億元，與港股總市值逾三十五萬億元相比，一啲都唔多。

蔡：過往客人按咗股票畀券商，券商會將客人股票再按畀銀行，但新指引令翻按麻煩咗。好彩我公司都係動用自己資金多，影響冇咁大。

王：對於保證金客戶集中風險監管，我覺得係可以特別睇實懷疑有問題嘅公司，要求加大資本。

蔡：我估計孖展新指引對券商嘅打擊，隨時比零佣金競爭嘅打擊大。睇上市公司條數，就知道依家券商收入主要來自孖展，佣金收入佔比好少，因為零佣金戰令佣金收入大減。所以，專注孖展業務嘅券商經營尤其受影響。

彩兒：香港交易所（00388）《上市規則》修訂旨在嚴打殼股活動，以優化上市制度及維持市場質素，已於今年十月一日生效。當中包括買殼後注入資產期限增至三年，及禁止發行人通過大規模發行證券換取現金，用於收購或開展新業務等。

Kitty：賣殼意欲減少，殼價大跌。市傳個別主板殼叫價由高峰期逾8億元跌至2億元。創業板殼更無人問津。

王：我覺得無必要有此修訂，如果上市申請批核更嚴緊，問題就能迎刃而解。依家肥上瘦下，只會累咗券商。

蔡：唔少大型券商會畀客戶按殼借錢，但因新規令殼股價格大幅波動，增加下跌風險，隨時被追孖展。此外，更可能因恐慌情緒蔓延，出現骨牌效應，掀起細價股斬倉潮。當細價股跌，影響投資氣氛，大價股亦可能跟跌。

徐：好彩，炒殼股嘅黃金時間已過，專炒殼嘅散戶數目都少咗，所以修訂對投資者影響有限。

徐：自願停止或暫停服務嘅券商數目急增，由2018年12家增至2019年截止9月底22家。惟自願停止或暫停服務主要係因RO人手不足、公司資本唔夠，又或業務策略改變所致，並唔等同結業，佢哋可隨時做番。據了解，申請自願停止或暫停服務嘅券商都相對新。新攞證券交易（1號牌）嘅券商數目由2018年24家增至2019年截止9月底嘅30家。

Kitty：第四季有轉機，可捲土重來？

徐：我並不必太悲觀，證券業非夕陽行業。環球投資市場大，只要中國經濟維持強勁增速，融資需求大，香港會續擔當其發債及財富管理中心。證券業過去都有周期性，經歷高低起伏，今次亦然，或因外圍環境改善，或政府會有新方案而現曙光。我建議證監會取消所有中介人及持牌人嘅牌照年費，共度時艱。

彩兒：新股市場有番啲朝氣，港交所可否保住全球前三大新股市場地位？

徐：我有信心今年企穩第二。

蔡：公司決定上唔上市，係取決於投資氣氛及股份定價高低。我就對未來新股宗數回升未感樂觀，目前投資者有錢都傍身。

徐：若你係金融從業員，宜趁機增值，考多幾個牌仲實際。

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