致富智庫：近七成富豪靠「白手興家」　成功哲學係...

作為一個「普通人」，沒有富爸爸、不是含着金鎖匙出世，是否永遠無法當上有錢人？近月，研究機構Wealth-X發表新一份報告顯示，全球大多數的富翁都是「白手興家」，佔整體比例高近七成！

Wealth-X分析了全球超富裕人士(擁有淨資產3,000萬美元或以上)的狀況，基於2018年數據顯示，當年超富裕人士的增長緩慢，僅增長0.8%，達26.54萬人。這群人士中，有約67.7%屬「白手興家」致富；約23.7%則是憑着繼承及「靠自己」創造財富；僅有約8.5%人是單靠繼承財富。即是說，數據反映了大家心目中部分「唔使做都大把錢使」的富二代、甚至富三代，只佔富人當中的極少數。

反觀2017年數據，超高淨值人士中「白手興家」的佔67.4%，繼承和「靠自己」創富佔21.7%，純繼承的佔10.9%。2016年，這三個類別佔比各為66.4%、21.9%和11.7%。報告解釋，「白手興家」創造財富比例漸提升，高於繼承財富人士，主要是由於過去十年在科技和新興經濟體中出現了新機遇所致。

報告續稱，全球超高淨值人士總收入為32.3萬億美元。按行業來看，約22.9%即近四分一人士收入來自銀行業和金融業，其次為消費者和商業服務佔8.5%，第三大領域房地產則佔7.6%。

2018年，美國超富裕人士數量佔比約31%領先全球，中國以9%排第二，日本以近7%位居第三。值得留意的是，香港超富裕人口以密度計在全球居冠，每100萬名香港居民，就有超過1,364名超富裕人士，遠超同為金融中心的瑞士、盧森堡和新加坡等，亦是美國人口密度的四倍以上。

美國喬治梅森大學公共事務教授Steven Pearlstein曾於一專欄中寫道，「美國人可以容忍民眾間的收入不平等，是因為他們相信，所有人都有機會實現夢想甚至成為下一個蓋茨(微軟創辦人)。」現實中，「普通人」要在資本主義的社會中突圍而出，的而且確並非靠單一因素成功。

●兩大專家贈21句成功哲學

1、富人認為貧窮是萬惡之源

2、富人認為自私是一種美德

3、富人有行動的心態

4、富人相信獲得特定知識

5、富人對未來有夢想

6、富人對金錢的想法具有邏輯

7、富人會跟隨熱誠而走

8、富人喜歡挑戰

9、富人花其他人的錢

10、富人知道市場是被情緒及貪婪驅動

11、富人會教他的孩子如何致富

12、富人會尋找財富上的心靈平靜

13、富人偏好教育多於娛樂

14、富人只想身邊圍繞着類似想法的人

15、富人專注於賺錢

16、富人知道何時冒險

17、富人會在不確定性中尋找安穩

18、富人期望錢可以變更多錢

19、富人渴望成功

20、富人視金錢為朋友

21、富人知道可以完全擁有一切

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