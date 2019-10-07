理財Campus：強積金揸Fit人　點樣對抗波動市？

港股年內升幅化灰，投資者更已被嚇怕，相繼棄股持現金。在今年首九個月以至過去五年、十年均跑贏同儕的永明強積金香港股票基金，堪稱長勝將軍，亦一度面對較顯著的資金淨贖回，需要增持現金比重。該基金為市場上第三大規模的積金，基金經理如今仍手握276億元打工仔資產，究竟他們如何為投資者化險為夷？

值得注意的是，港人愛投資港股基金。截至今年三月底的總體積金規模為8,933.02億元，當中股票比例佔65%，而港股佔股票比例69%，粗略計算下，港股基金資產約佔總積金規模近45%，即約4,006億元。所以除非退休人士做好市場配置，否則年老後「食粥食飯」，絕對受港股的表現影響。

永明彩虹強積金計劃內的永明強積金香港股票基金，是現時市場上資產值第三大的積金，截至8月底的資產總值約276億元。永明資產管理首席投資策略師雷志海對現時全球股市和經濟前景看法保守，更提醒萬一「大熊市」再現，恒指有機會跌穿兩萬點。

他指現時恒指估值「算平」，但不是極平。況且，當經濟開始放慢，拖低企業盈利，變相令現時港股不算太吸引。其投資團隊的共識是恒指今年底目標價24,000點水平，而他的看法更淡，視乎全球經濟下滑有多嚴重，來判斷今次是「小熊市」抑或「大熊市」。

他解釋，現時恒指已由2018年1月的歷史高位33,484點累計調整兩成，技術上已是熊市，小熊市之下，跌至24,000點水平應差不多。

然而，倘若環球經濟進一步轉差，一旦觸發大企業賴債並掀起骨牌效應，大熊市出現，屆時港股跌幅有機會高達四至六成，不排除恒指見18,000點。而他對主力香港業務的股票未來看法亦較審慎。

在過去幾個月，他們刻意增持多一點現金，以港股強積金基金為例，一般持現金比例多於1%，年內曾升至超過4%，最近則有所回落，但仍持逾2%現金比例。持較多現金除了在逆市下有較佳抗跌力，亦可用作應付計劃成員贖回和轉移基金。

他指，在過去兩個月觀察到其港股強積金基金面對較大的贖回，過往較少在一日內有過千萬元的淨贖回額，不過近期最高峰單日錄約6,000萬元淨贖回額。惟他也補充，本身此基金的規模超過270億元，6,000萬元在比例上不算高。

明顯的贖回情況沒有在升市時出現，在第一次跌市時也不多，但當港股在八月經歷今年第二次大跌時，資金就趁九月上旬略為反彈時流出，不少轉去強積金保守基金作避風港。在預期市況未平定下，他指現時策略仍傾向比往常持較多現金。

受市況影響，永明強積金香港股票基金規模亦有縮減，由六月底的288億元，減至八月底約276億元，期內減少12億元（基金規模反映資金流動及表現）。截至今年六月底季報顯示，基金兩大重倉持股為友邦保險（01299）和騰訊控股（00700），佔比分別為7.9%和7.3%，跟隨其後則有同樣佔逾3%比重的招商銀行（03968）和蒙牛乳業（02319）。當時基金的現金及其他比重為5.2%。

豐盛金融資產管理董事黃國英同樣看淡「本地薑」股份。他管理的英明伙伴絕對回報基金，是一隻可環球投資的對沖基金，過往持有主力於香港業務的股票的比重曾逾20%，現在則大減至約8%，當中包括沽出大部分新鴻基地產（00016）、沽清領展房產基金（00823）和置富產業信託（00778）以外的香港房地產信託基金（REITs）。另一邊廂，基金增加A股投資，令中港股票部分仍佔基金約四成比重，其餘則為美、歐、日、澳等成熟市場股票。

他表示，現時港股趨向「陰乾」，恒指在25,000至27,000點區間內橫行，短期未見有突破區間的催化劑出現，但亦因看淡港股的資金早已走貨，中資股的業務又不太受香港政治事件影響，故恒指未有跌得更深。

現時其策略是減少持倉、縮減注碼、增持現金。現時基金的現金比例約1%，以往進取時加入槓桿和融資，令持股比例超過110%，相比之下，現在顯然加強保守性。資金贖回方面，他透露其基金在七月錄淨贖回，但八和九月皆錄得資金淨流入。

該基金截至今年八月底的資產總淨值約2.01億美元（約15.678億港元）。今年首8個月基金價格累升21%，大幅跑贏恒指同期0.47%跌幅，亦較標普500指數的16.74%升幅領先。基金首兩大持股為騰訊控股（00700）和中海物業（02669），各自佔資產淨值逾5%。

永明彩虹強積金計劃採用多元經理投資模式，選擇合適的基礎基金經理為客戶投資。永明雷志海舉例，進攻型的基金經理會投資多點在受惠經濟擴張周期的板塊，如科技、金融、工業製造股，市況好時亦會繼續追升強勢股。另一邊廂，較穩打穩紮的基金經理着重估值，例如會投資較多在防守性較強的日常消費品板塊。

從宏觀角度看，現時他對市況看法較保守和偏淡一點。理由是全球經歷了其中一個時間最長、為期約十年的經濟擴張期，股市迎來了很長的牛市，到現時環球經濟步伐開始有放慢迹象。

再者，過去一段時期的低息環境和貨幣寬鬆政策，使不少公司大舉借貸擴張，但不是所有公司成功「由蛇變龍」，一些殭屍公司只是久延殘喘維持下去，收入甚至不足以支付債務利息，令投資者卻步不願意再借錢，最終開始出現企業倒閉。

他建議大家在投資上以防守為主，減少股票等較高風險的投資，特別是年齡較大和臨近退休的強積金計劃成員，因為時間不在他們那邊：「投資最重要的一個考慮因素，不是錢，而是時間。有時間才能夠抓緊機會。原因是投資未必一買完就升，有時需要時間去守。如果你明年就要退休提取資金，即使股市數年後飛升都不再關你事。相反，對於年輕的投資者，現在反而是一個克服心理關卡、持續地趁低吸納的機會。」

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