新盤UPDATES：現樓物業續受追捧

發展商推盤態度未受社會氣氛影響，各區樓盤繼續加推及加強促銷，當中現樓物業續受追捧，無論市區以至新界均錄大額物業交投。

●GRAND MARINI單日賣約20伙

會德豐地產旗下將軍澳日出康城GRAND MARINI，今日（10月7日）推出101伙進行次輪銷售，市場料單日沽出約20伙，項目至今累售168伙，套現逾15億元。

●匯璽低座大單位逾4700萬沽出

新鴻基地產（00016）位於西南九龍的匯璽，售出低座星鑽匯16樓A單位，實用面積1,663方呎，成交價4,726.09萬元，呎價28,419元。

●意堤大戶逾2,600萬成交創新高

香港興業國際（00480）的愉景灣意堤，日前沽出面積1,379方呎的8座17樓B室，售價2,624.5萬元，創項目暫售單位新高，呎價19,032元。

●傲瀧連花園特色戶呎售逾2.58萬

新世界發展（00017）旗下清水灣傲瀧，自早前引入長達4年超長成交期後，銷情持續轉旺。項目於3天長假期速沽4伙特色戶，套現近2億元。當中6座G樓A室，實用面積1,732方呎，連1,085方呎花園，剛以4,472.3萬元售出，呎價25,822元。

●高爾夫‧御苑吸引老爺車會到訪

發展商積極促銷現樓單位。恒基地產（00012）位於粉嶺高爾夫球會旁的高爾夫‧御苑，日前與香港老爺車會合作，安排該會車主於會所進餐及參觀現樓，當天共匯聚逾20輛老爺車到訪。該盤上周連沽兩伙，其中7座28樓A室，實用面積486方呎，售價1,008.48萬元，呎價20,751元。

同系西營盤藝里坊‧1號早前亦賣出31樓A室，實用面積421方呎，成交價逾1,530.56萬元，呎價36,355元。項目全數兩房戶已沽清。

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