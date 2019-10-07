十大屋苑周末兩日僅錄5宗成交　創8周新低

社會示威活動導致交通受阻，令二手交投大受影響。中原表示，十大屋苑在過去周六、日僅錄5宗成交，較對上一周急跌58.3%，並創8周新低，而今日(7日)該批屋苑未聞交投，故三天假期合共亦只錄5宗成交。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，主要交通工具停駛，市場氣氛緊張，打擊樓市活動，以致交投急挫。原本近期樓市稍為回暖，但社會衝突難以預測，現時樓市處境特別，變數較多。

該行柯勇表示，將軍澳新都城錄兩宗成交，包括1期2座中層C室，實用面積364方呎，兩房間隔，以618萬元易手，呎價16,978元。

同公司洪金興表示，茶果嶺麗港城亦有1宗成交，單位為36座低層D室，實用面積687方呎，三房套房間隔，以900萬元沽出，呎價13,100元。

新界區則只有天水圍嘉湖山莊有買賣，中原杜官賜表示，該屋苑錄得兩宗成交，包括美湖居4座高層F室，實用面積441方呎，兩房間隔，叫價530萬元，減至498萬元沽出，實用呎價11,293元。

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