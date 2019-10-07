國金專題：印度網購激戰　首富硬撼亞馬遜沃爾瑪

網購在發達國家經過多年發展後，各大電商開始把目標放在新興市場，當中印度被視為最後一個大寶藏，吸引全球網購「一哥」亞馬遜及美國最大零集商沃爾瑪，近年不惜大灑金錢搶灘。惟印度政府今年二月收緊營運限制，而更大的挑戰是印度首富穆凱什安巴尼加入競爭，未來肯定會有一番惡鬥。

印度人口達13億，電商市場潛力巨大，摩根士丹利估計，當地網購市場規模將由2018年的300億美元（約2,340億港元），跳升至2028年的2,000億美元（約1.56萬億港元）。當中，智能手機的推動作用不可輕視，手機用戶由今年估計的5億戶，將升至2022年的8.29億戶，勢帶動各類網上服務及產品需求。

而印度電商經過一輪整合後，已形成三大巨頭。在中國市場發展不順的亞馬遜，於2013年登陸印度，迄今承諾在當地業務投入55億美元，不斷增加銷售服務，包括製作迎合當地市場的原創Bollywood節目，而在印度的Prime會籍數目過去十八個月更急升一倍。

亞馬遜的全球最大基地於八月在印度南部城市海得拉巴開幕。經過三年時間興建，單計辦公室樓面面積達180萬平方呎，可容納1.5萬名員工，目前在印度的全職員工已達6.2萬名。

至於過去十年不斷嘗試，但未能成功打入印度市場的沃爾瑪，去年五月更一舉動用160億美元，收購當地電商Flipkart控制性的77%股權，包括注入20億美元新資金。截至2018年3月止，Flipkart收入按年增逾50%至46億美元。

沃爾瑪發展印度網購之餘，亦試圖發掘Flipkart旗下支付程式PhonePe的潛力，據悉，擬把它獨立營運，並尋求向外集資10億美元，估值最多100億美元。

然而，當亞馬遜及沃爾瑪以為可瓜分印度電商市場之際，穆凱什安巴尼（Mukesh Ambani）的Reliance Industries去年股東會上突然宣布，將其商業王國由煉油擴展至電商。據悉，即將計劃推出其電商平台Reliance Retail，目標類似阿里巴巴，讓商人及小店上網向消費者售賣產品。

最近Reliance以150億美元出售煉油業務兩成股權，予沙特國營油企沙特阿美，除紓緩集團財政壓力，亦有助投放資源發展電商。

對亞馬遜及沃爾瑪而言，更禍不單行是印度政府今年初收緊電商營運監管規例，包括禁止電商販賣其持有股權企業的產品，或與經銷商達成協議，在其平台獨家銷售產品，令亞馬遜一直成功的營運模式面臨挑戰。

據報，亞馬遜計劃變陣，擬間接入股印度最大零售商之一的Future Retail約3.5%股權，涉資近兩億美元，並有權日後增加持股量，交易讓亞馬遜的網絡可覆蓋印度400個城市，涉及2,000家實體店。

至於沃爾瑪亦擴大印度批發業務，令當地多達1,200萬家、佔整體零售銷售90%的小店，由競爭對手變成合作夥伴。由於保護小店政策下被禁止開設零售店，沃爾瑪○九年開始在印度經營批發業務，現計劃四年內把批發鏈擴大逾一倍。

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