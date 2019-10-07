樓價UPDATES︰元朗峻巒業主持貨3年即沽

樓價持續回落，已抵銷近年不少升幅，元朗峻巒1A期三房戶，業主持貨屆滿三年即轉售，帳面僅賺18.8萬元，有機會蝕使費離場。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

九龍區

●新蒲崗采頤花園10座低層H室，實用面積484方呎，兩房間隔，原叫價580萬元，減價28萬元，未補價第二市場成交價以552萬元，買家為綠表客，實用呎價11,405元。

●西南九龍匯璽II第3B座極高層H室，一房間隔，實用面積362方呎，減租3,500元，成交月租1.95萬元，減幅約15%，實用呎租53.9元。

●長沙灣昇悅居2座低層F室，兩房間隔，實用面積523方呎，減租3,000元，以月租1.8萬元租出，減幅約14%，實用呎租34.4元。

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新界區

●天水圍栢慧豪廷7座中層D室，實用面積668方呎，三房間隔，成交價720萬元，實用呎價10,778元。

●元朗峻巒1A期11B座中層D室，實用面積640方呎，三房間隔，叫價810萬元，減至778.8萬元沽出，實用呎價12,169元，原業主2016年10月以約760萬元購入單位，至今僅升值約2.5%。

●沙田翠麗花園B座中層3室，實用面積421方呎，兩房間隔，以600萬元易手，實用呎價14,252元。

●屯門龍門居12座中層B室，實用面積431方呎，兩房間隔，未補價第二市場成交價399萬元，買家為白居二中籤者，實用呎價9,258元。

●屯門寶怡花園3座中層H室，實用面積480方呎，兩房兩廳，減價10萬元，成交價540萬元，實用呎價11,250元。

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