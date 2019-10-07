虛擬銀行下月有望開業　初期料以試驗形式營運

首批虛擬銀行獲發牌至今逾6個月，開業籌備情況備受觸目。羅兵咸永道風險及控制服務合夥人吳冠豪透露，有為數兩至三間虛擬銀行最快可望於下個月率先開業，惟初期均會以試驗形式營運。

虛擬銀行即是不設實體分行的銀行，一般市民可透過使用網上或手機平台使用全面的銀行服務，如定存及借貸等。理論上，虛擬銀行因可節省營運實體分行的資源及人手，變相有更大空間訂下較高定存息率及較低借款息率，以吸引用家。

熟悉虛擬銀行運作及籌備細節的吳冠豪估計，虛擬銀行開業初期或僅提供服務予該行及股東旗下的員工，其後若證明營運情況穩健，令金管局建立信心後才會正式開業，初步估計過程需時一至兩個月。

他相信虛銀起初或奉行「穩字訣」，第一階段的產品不會太複雜，主要為簡單的活期和定期存款、貸款及支付業務。至於較為獨特的產品線，則有機會數月後才面世。

事實上，對於《東網》查詢籌備狀況，不少虛擬銀行均回覆實質進展，惟各家步伐未必一致(見附表)。

對於有傳部分虛銀向金管局申請延遲開業，吳冠豪坦言確有其事，並形容原定六至九個月內開業的目標進取。由於開辦虛擬銀行「由零開始」，故籌備工作需時良久，例如開業前須向監管當局繳交多份獨立評估報告，內容涵蓋反洗錢、網絡安全、科技風險管埋及銀行營運守則等。

他又提到，部分虛擬銀行的系統測試及人員招聘亦較原定時間長，由於有多家虛銀同時進行招募，以致出現搶人情況，另香港的網絡安全專才供應較少，亦導致一將難求，但透露至今大部分虛擬銀行均已「埋班」。

金管局對虛銀開業限期取態相對寬鬆，指於六至九個月內開展業務，僅為個別銀行工作目標，並非硬性規定。局方關注重點在於虛擬銀行是否已妥善完成所有籌備工作，以確保開業後運作暢順。若個別虛擬銀行需要更長時間，完成相關籌備工作，局方樂意與其商討。

值得留意的是，金管局稱半數虛擬銀行將提供中小企銀行服務，惟經濟轉弱使本地中小企元氣大傷，市場憂慮虛銀業務遇冷。不過吳冠豪看法仍然樂觀，因虛擬銀行多為合資公司，股東包含電商、零售及電訊等多元背景，開業後可鎖定其股東的上下游供應鏈企業、或與之有交易往來的企業，作潛在客戶。

他指出，虛擬銀行可望透過股東獲得大量數據作信貸風險分析，並提供較競爭對手優惠的貸款利率予相關客戶，料開業初期業務壓力不大，初步估計開業3至4年後，虛銀才能達到收支平衡或錄得盈利。

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