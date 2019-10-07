夜市UPDATES：中美恢復貿談　道指曾瀉150點

中美新一輪貿談在本周四(10日)舉行，惟市場恐再生變數，美股道指早段跌幅擴至149點，最新報26,504點，跌68點或0.26%。標指報2,939點，跌12點或0.43%；納指報7,954點，跌28點或0.35%。

有報道指，本輪中美貿談將不包含改革中國工業政策或政府補貼的承諾。俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指目前報25,800點，與港股上周收市相若。

美國工業股下跌，通用汽車跌1.04%，該公司與工會談判陷入僵局。通用汽車工人罷工已進入第22天。3M也跌0.87%。

投資者同時關注美國總統特朗普捲入的彈劾危機，他遭到第二位舉報人的舉報，惟分析認為彈劾調查可能不會直接影響美國的投資情緒，但可能對國際貿易局勢的發展產生影響。

歐洲經濟數據方面，報告​​稱德國9月份的製造業訂單按年下降了6.7%，下跌的原因主要是自然日數與價格因素。歐股尾市持續反彈，英股升0.37%；德股升0.27%；法股升0.23%。

【21:30】受中美貿易談判前景再現不明朗因素影響，美股周一早段回吐，道指低開88點，報26,485點，納指亦跌26點，至7,955點。

高盛首席環球股市策略員奧本海默認為，10年股市牛市結束現時言之尚早，因為即使盈利增長放慢，但企業仍有很高的自由現金流及派息率，可提供相對合理的回報。高盛相信高質素及增長股將支持美股向上，建議增持科技及其他盈利增長相對歐洲為高的股份。

不過，美企即將進入業績期，據FactSet統計顯示，分析員估計標指企業盈利將連續三季倒退，第三季按年減少約4%，勢是2016年以來最大跌幅。

企業消息方面，通用電氣（GE）宣布凍結兩萬名員工的退休金計劃，預期可減少50億至80億美元的退休金赤字。GE股價周一早段報8.54美元，跌0.35%。

蘋果公司（Apple Inc.）獲券商野村上調股份目標價，由185美元調升至205美元，理由是付運量分析顯示，iPhone 11需求略勝去年的型號。該行分析員預計，Apple未來焦點將轉到二○年推出5G的iPhone 12之上。Apple股價早段跌0.26%，至226.65美元。

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。